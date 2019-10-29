民主黨收恐嚇信20多人被點名　勒索30億贖罪及保護費 (18:05)

民主黨於帖文表示，被恐嚇對象除民主黨議員及社運人士，亦包括藝人何韻詩及林泳淘。民主黨續說，不論是惡搞或說笑，信件已觸犯刑事法律，民主黨一定會保留法律追究權利，並提醒被點名的人要小心人身安全，又呼籲信中署名的人若發現自己被「借刀」，要盡快澄清。

根據民主黨上載的相片，恐嚇信提到民主黨立法會議員鄺俊宇、工黨成員何偉航及民陣召集人岑子杰等20多人，稱泛民及民主黨人多次在尖沙嘴「聖地」附近縱火、喧嘩、塗污「聖地」等，其主要目的是要徹底毁滅「聖地」及沾污「神聖」，與其組織全球億萬計成員為敵。

鄺俊宇為區議會選舉北朗選區候選人，同區另一候選人為民建聯譚煒霖；何偉航則為白沙灣選區候選人，同區候選人還有民建聯陳權軍。

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