拳打舊愛男友致後腦着地亡　裝修判頭否認誤殺受審 (20:42)

任職物業投資顧問的前女友黃竹君（40歲）今（29日）供稱，事發當日與被告光顧腳底按摩店後，到餐廳吃晚飯，其後分道揚鑣，其間碰見男友王溢明，王當時衝向她，並揮拳襲擊其左下顎、捏頸，及將她撞向車上，問她「嗰個男人邊個嚟」。她當時無法呼吸，並大叫被告的名字「呀B」，王遂放開她，並衝向被告。黃竹君指出，她將手上物品放在車上後，便看到王與被告說話，王當時問二人「係咪有路」，其後亦與被告「好似打起上嚟咁」。她最終聽到紅酒店舖的酒櫃跌爛聲音，並發現王倒地，臉頰𠝹傷流血。她表示當時感到頭暈，未能記清案發過程。

黃在盤問下指出，與王溢明自2008年起交往，中間曾分手兩至三次，惟不知道對方當時與另一女子同居，並育有一名小孩。她又說，與被告自2016年11月交往，分手後保持朋友關係，當日與被告見面為商討車輛的保險事宜。她又確認，當時目睹王先出手襲擊被告。

【17:11】裝修判頭與前女友去年晚飯後分道揚鑣時，遭女方的現任男友駕車經過看到，兩男其後發生爭執，裝修判頭在行人路上揮拳襲擊女方現任男友，致對方倒地，後腦着地，頭部受傷，現任男友留院7日後死亡，裝修判頭否認一項誤殺罪名，今（29日）在高等法院受審。

控罪指出，43歲被告岑文輝於去年7月16日，在九龍城侯王道非法殺死38歲男子王溢明（37歲）。

控方案情指出，被告為死者王溢明女友黃竹君的前男友，案發當日被告與黃到九龍城一起接受足底按摩後晚飯，之後兩人分開離去，被告上私家車離開，黃則向另一方向前行，但兩人見面一事遭王溢明駕車撞破，王溢明憤怒摑了黃一巴，此時黃大叫被告的花名「阿B」救命，被告下車上前先揮拳打向王溢明的胸部，兩人在候王道行人路上互相指罵，此時黃亦走到兩人身旁。

約兩分鐘後，王溢明用手推了被告一下，被告即揮拳打向王溢明的頭部，之後王溢明倒地，他因頭部受傷被送去急症室，其後接受手術，再在深切治療部留醫，7月23日死亡。

控方表示，兩人打鬥的經過遭一間賣紅酒的店舖閉路電視拍下。控方向陪審團指出，控辯雙方無爭議的是，死者頭部着地受傷死亡，但爭議是被告的施襲是否出於自衛、所用的武力是否合理。死者的女友黃竹君將於下午作供。

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