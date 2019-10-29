拳打前女友現任男友致後腦着地亡　裝修判頭否認誤殺受審 (17:11)

控罪指出，43歲歲被告岑文輝於去年7月16日，在九龍城侯王道非法殺死38歲男子王溢明（37歲）。

控方案情指出，被告為死者王溢明女友黃竹君的前男友，案發當日被告與黃到九龍城一起接受足底按摩後晚飯，之後兩人分手，被告上私家車離開，黃則向另一方向前行，但兩人見面一事遭王溢明駕車撞破，王溢明憤怒摑了黃一巴，此時黃大叫被告的花名「阿B」救命，被告下車上前先揮拳打向王溢明的胸部，兩人在候王道行人路上互相指罵，此時黃亦走到兩人身旁。

約兩分鐘後，王溢明用手推了被告一下，被告即揮拳打向王溢明的頭部，之後王溢明倒地，他因頭部受傷被送去急症室，其後接受手術，再在深切治療部留醫，7月23日死亡。

控方表示，兩人打鬥的經過遭一間賣紅酒的店舖閉路電視拍下。控方向陪審團指出，控辯雙方無爭議的是，死者頭部着地受傷死亡，但爭議是被告的施襲是否出於自衛、所用的武力是否合理。死者的女友黃竹君將於下午作供。

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