【知專女生浮屍】院長首現校園與學生對話　稱若陳彥霖校園內「有事發生」會引咎辭職 (15:41)

王麗蓮又稱，如證實陳彥霖在校園內「有事發生」，她會引咎辭職。王其後轉至課室門口與學生公開對話，其間報稱不適，需要挽着一名救護員手臂登上救護車檢查，逾百學生包圍救護車。

有知專學生向本報表示，校方早前稱今日公布對談會日期、時間、地點、內容等，至今早10時半，有學生於Telegram群組稱院長突然現身於校園廣告設計科課堂，表示要對話；其他學科學生到場，與院長對話約一小時，學生不斷追問有關陳彥霖的問題，並要求校方公開陳彥霖於校園內所有閉路電視片段，又促請院長與所有學生公開對話。

王麗蓮回應稱，選擇步入課室是誠心說想說的話，想與學生深入討論，校方沒需要及沒必要隱瞞陳彥霖行蹤，院方處理事件時要情理兼備；校方早前公開了16條閉路電視片段，亦有促死因庭調查，她相信香港仍有法律。

對話期間，王麗蓮一度哽咽，稱如陳彥霖於校內「有事發生」，她一定會引咎辭職，「呢個係我嘅責任......very first minute I will go, I promise」。