【黃之鋒被DQ】黃之鋒質疑選舉主任淪「思想警察」　稱考慮提選舉呈請 (15:14)

黃之鋒批評，選舉主任去信質疑他的政治主張是「政治審查、政治篩選」，強調已三次回覆選舉主任不曾主動提倡或爭取港獨作為自決前途的選項，惟選舉主任多番曲解及錯誤詮釋他的政治理念，質疑被取消參選資格是「北京的硬命令，北京委派下來的政治任務」。

黃之鋒表示，事件只會激發更多香港人繼續抗爭，亦反映高度自治及公務員政治中立等核心價值已「名存實亡」。他指出，選舉主任於通知書內多次聲稱「一般人亦會傾向相信」、「從客觀角度及有關背景看」等字眼，他批評是「以客觀為名，莫須有為實」，強行羅織罪名，指他誤導公眾。他稱，選舉主任提出主觀推斷，反映今次被取消參選資格是「讀心術」，強行篩選政權不合意的人及意圖「殺一儆百」。

他批評，政府將法律當成武器，任意篩選和箝制政治思想，導致《基本法》淪喪的並非「民主自決」理念，而是甘作鷹犬的香港政府，事件揭示北京權力無遠弗屆，牢握香港的不公選舉。

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