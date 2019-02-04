綠惜地球：簽署《戶外燈光約章》商戶零時後沒熄燈　環境局：工作小組正檢討成效 (14:31)

綠惜地球本月中於旺角西洋菜街及港島維港沿岸地標建築物進行實地調查，發現兩個地方於午夜零時後的熄燈率分別只有74%及78%。綠惜地球指出，旺角家樂坊的H&M雖有簽署《約章》，但零時後沒有熄燈，反映自願簽署《約章》無法有效約束。

目前《約章》要求簽署機構由晚上11時或零時至早上7時關掉戶外燈光裝置，環境局戶外燈光專責小組正就進一步管理措施收集公眾意見，諮詢期至後日（31日）止。綠惜地球表示，戶外燈光專責小組聲稱有簽署約章的5000個參與單位中，99%有根據約章建議按時熄燈，但綠惜地球質疑數字未能反映實況，該5000家簽署單位包括不少學校及團體，本來就無大型戶外燈具，無法反映真實成效。

環境局回覆稱，政府2018年8月委任戶外燈光工作小組，一方面推廣《約章》，另一方面協助政府檢討《約章》成效，以及向政府建議更有效管理戶外燈光措施，工作小組正就管理戶外燈光的措施和未來發展收集公眾意見，並已舉行三場公眾參與論壇，同時進行問卷調查和舉行焦點小組討論；環境局至今收到約數十份意見書。

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