涉3次向反黑組警員販賣可卡因　商人涉販毒及提供利益提堂 (14:04)

被告王偉明（59歲）報稱商人，他被控3項向公職人員提供利益及1項串謀販運危險藥物罪。辯方申請毋須答辯，以待索取法律意見，裁判官將案件押後至12月13日再訊，准被吿以3萬元保釋外出。對於涉案警員有否被控、廉署是否正展開調查，廉署人員僅稱「未有指示」。

有關向公職人員提供利益罪指，被告於前年8月1日至12月31日，分別3次向警員王得嘉提供利益，即向他以折扣價提供可卡因，換取王得嘉憑其公職人員身分而作出行為的誘因或報酬。

串謀販運危險藥物罪則指，被告於前年8月1日至12月31期間的某些日子，與其他不知名人士一同串謀非法販運可卡因。

據了解，涉案警員王得嘉綽號「馬仔」，他有份參與調查被告王偉明涉及的另一毒品案，負責處理證物，又曾主動要求與被告錄口供。「馬仔」自此與被告有聯繫，並多次要求被告以半價向他提供可卡因，「馬仔」更有一次在被告寓所服食可卡因。

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