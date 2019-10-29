3學生涉噴漆被控刑毁　律師稱13歲被告遭警膝蓋壓頭 (13:57)

3名被告皆為學生，依次為羅曉鋒（16歲）、廖子文（17歲）及13歲少年。他們身穿白襯衣上庭，13歲少年的父母亦到庭。控罪指稱他們今年10月21日，在港鐵荃灣站A出口外，無合法辯解而損壞屬於香港鐵路有限公司的兩塊指示牌；及同日在荃灣政府合署無合法辯解而損壞屬於香港政府的一塊荃灣政府合署招牌。

3人暫毋須答辯。控方申請將案件押後，待警方進一步調查，亦不反對3人繼續保釋。主任裁判官羅德泉決定將案件押後至12月20日再訊，3人獲准以原有條件保釋，即現金擔保，毋須宵禁或禁足。

辯方律師在庭上表示，警方可能會進行認人手續，希望警方屆時通知律師陪同被告認人，惟羅官稱法庭不可作此指令。

辯方律師亦要求法庭將廖子文及13歲少年被捕時受暴力對待一事記錄在案，包括3至4名穿便服的人曾撲向13歲少年，將他按在地上，一名便衣警用膝蓋壓住他的頭部。律師稱少年當時並無反抗，事後因頭部太陽穴受傷送院。

律師又指出，13歲少年當晚9時被捕，其母親約9時40分得悉事件，向警方表示會趕往荃灣警署陪同兒子，10時許表示「喺路上，要少少時間」。惟於10時40分，警員在少年沒母親陪同之下，開始向他錄口供，及在無警誡之下向他提問。

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