警方記招抗議警暴　涉事自由記者：記者「淪為傳聲筒」 (13:31)

葉姓自由工作記者表示，沒想過社會反應如此大，讓事件成為多份報章的頭版。她指出，記者的職能是代表市民及就事實質詢權貴，但明顯記者在過去數月的警方記者會未能發揮職能，記者會發問環節由警方主導、發問時間非常短及不准追問，記者「淪為傳聲筒」。對於昨警方稱「呢個場係我哋嘅」，她認為記者會應是雙向及互相尊重。

記協執委陳朗昇在節目受訪時表示，記協執委事前知悉行動，前線記者對警察暴力及阻撓採訪的不滿非常清晰，但無渠道表達，行動是記者自發決定，他認為警方驅趕記者離開不是好的溝通方法。

他又認為警方記者會限每名記者只可發問3條問題是「匪夷所思」，並批評警方約40分鐘的開場白充滿情緒化及主觀的形容詞。

對於香港新聞行政人員協會（NEA）主席黃永亨指出記者會非表達不滿的場合，陳朗昇指出記者從來都不想成為新聞主角，但現時採訪情況很惡劣，記者大部分情況都是被警方的槍彈所傷，認為該會作為管理層組織，應向前線記者提供足夠保護及向警方表達憂慮。

NEA昨午就港台記者於周日（27日）被警員扯下面罩發表聲明譴責所有不必要武力，粗暴干預記者的合法採訪工作，要求當局徹查。陳朗昇批評，涉事防暴警員做法非常粗暴及侵害人身。

民建聯立法會議員蔣麗芸接受節目電話訪問時認為，警方應仿效美國做法，記者須登記領取統一及可識別身分的反光衣；西班牙的記者亦站在警方後面採訪。

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