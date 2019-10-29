【黃之鋒被DQ】政府：民主自決與基本法相違背　強調與政治審查無關 (12:05)

相關新聞：黃之鋒提名無效 選舉主任：顯然沒意圖擁護《基本法》

政府表示，「民主自決」或支持香港獨立作為自決前途的選項來處理香港體制等，均不符合香港特別行政區在《基本法》下的憲制及法律地位，亦與國家對香港既定的基本方針政策相抵觸。擁護《基本法》是區議會議員的基本法律責任。鼓吹或推動「民主自決」或以任何形式提議獨立的人士不可能擁護《基本法》，因此不可能履行區議會議員的職責。

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政府續指出，認同選舉主任指黃之鋒因不符合《區議會條例》第34（1）（b）條的規定，而被裁定提名無效，政府表示鼓吹或推動「民主自決」，與法例要求之聲明內擁護《基本法》和保證效忠特區的內容相違背，黃之鋒不可能符合相關選舉法律的規定，選舉主任的決定旨在令是次區議會選舉能符合《基本法》。

政府又稱，一直尊重及維護香港居民依法享有的權利，包括《基本法》下的選舉權和被選舉權；而政府有責任執行和維護《基本法》，以及確保所有選舉均在符合《基本法》和相關選舉法律下進行。2019年區議會一般選舉的選舉主任，已就所有候選人的提名作出決定。

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