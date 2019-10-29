林鄭月娥不評論是否被撤換　否認與「勇武」示威者對話 (12:55)

林鄭月娥表示，外交部發言人早前已就《金融時報》的報道回應，稱是「別有用心的謠言」，她強調，中央政府支持她依法施政。

林鄭月娥亦否認曾與「勇武」示威者對話，她表示，政府展開的社會對話有不同形式，有公開的對話，也有小組形式的深度對話，她說：「我們是沒有跟勇武的人士作深度對話，如果勇武人士是指那些用暴力衝擊社會、衝擊或破壞社會安寧的人」，她補充，每次出席有關活動時不會問及出席者的立場。

林鄭月娥表示，香港經濟情況嚴峻，政府現時工作目標是「撐企業、保就業」，但這只能治標，治本須盡快止暴，她批評，周日（27日）及昨晚（28日）暴徒隨便找到藉口作出極端暴力行為，攻擊設施及破壞商店，促請社會各界勿再為少數暴徒提供任何合理化或藉口，去繼續作出破壞的行為。

她指出，4個多月以來，香港受嚴峻考驗，大部分警員每日當更10多小時，長期受壓，壓力包括來自家庭成員被起底。她重申，必須支持警隊依法止暴，立場堅定。

林鄭月娥透露，政府經濟顧問周四（31日）將公布第三季預估經濟數據，若第三季度經濟增長出現負數，連同第二季的負數，便可以評估香港經濟已進入技術性衰退，甚至出現全年負增長。

她說，自8月以來政府已公布三輪紓困措施，至今動用逾200億元，當中不少需立法會財委會批出撥款，促請立法會盡快審議政府的撥款申請。

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