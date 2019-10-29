何君堯遭母校撤榮譽博士學位　批上議院議員向大學施壓踐踏學術自由 (18:43)

何君堯今日下午在facebook回應，稱對於英國上議院議員Lord Alton of Liverpool向大學單方面發投訴信後，大學一方面未知會他及向他查詢回應，便在短短兩天內撤銷榮譽博士學位，有違程序公正及有私相授受的嫌疑；又批評上議院議員高調介入並公然向大學施壓，打壓香港人透過《基本法》享有的政治表達自由，是公然是政治打壓，踐踏學術自由，他稱保留應有的法律權利。

【13:09】立法會議員何君堯2011年獲英國安格裡亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University，下稱ARU）頒授榮譽法學博士學位（Honorary Doctor of Laws）。但根據英國網站《The Spectator》 ，英國人權組織The Arise Foundation創辦人及董事Luke de Pulford的網誌，何君堯的榮譽學位已被ARU撤銷，明報新聞網已向ARU及何君堯查詢，正待回覆。

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何君堯於1984年畢業於英國州瑪高等教育學院（即現今的安格里亞魯斯金大學），取得榮譽法律學士學位後，回港攻讀香港大學專業法律文憑課程。至2011年何君堯獲安格里亞魯斯金大學頒授榮譽法學博士學位。ARU的網站網站已刪除何君堯獲頒榮譽法學博士學位的資料，而何君堯的個人網站及立法會網站的議員簡介，截至今日中午仍有上述學歷。

英國保守黨人權委員會副主席羅哲斯（Benedict Rogers）上周六（26日）在Twitter指出，英國上議院議員奧爾頓勳爵（Lord Alton of Liverpool）當日致函ARU，建議校方褫奪何君堯的名譽博士學位。 奧爾頓在信中提及何君堯近日言行令人厭惡，包括稱示威者是「曱甴」並鼓勵殺死他們、與被指發起襲擊的黑社會人士握手道賀，以「洋腸」形容一位嫁給英國人的立法會議員。

何君堯參選屯門樂翠區議員，同區候選人有民主黨盧俊宇及蔣靖雯。

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