法庭修訂警方反起底禁制令　收窄涵蓋範圍 (00:39)

根據法庭修訂命令，禁止任何人非法地及故意地作出以下行為，即：

1. 在沒有相關人士的同意下及同時有意圖或相當可能會恐嚇、騷擾、威脅、煩擾或干擾相關人士的情況下使用、發布、傳達或披露給他人屬於警務人員、配偶或/及其家庭成員的個人資料，包括但不限於他們的姓名、職位、住宅地址、辦公地址、學校地址、電子郵件地址、出生日期、電話號碼、香港身份證號碼或其他任何官方身分證明文件的號碼、facebook帳戶ID、Instagram帳戶ID、車牌號碼和警務人員、其配偶及/或其家庭成員的任何照片。

2. 恐嚇、騷擾、威脅、煩擾或干擾任何警務人員、其配偶及/或其家庭成員。

3. 協助、造成、慫使、促致、唆使、煽動、協助、教唆或授權他人從事上述任何行為或參與上述任何行為。

該命令的有效期繼續至下周五（11月8日）上午10時30分。

香港大學法律學院首席講師張達明昨早在商台《在晴朗的一天出發》表示，禁止披露警員及親屬個人資料的臨時禁制令，條文列出未經同意下發布資料即屬違反禁制令是太過廣泛，又沒有合理辯解內容，可能影響傳媒正常採訪，甚至學校教師為警員子女點名，或發布日常生活照片，都有可能違反禁制令。

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