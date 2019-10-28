屯門市民聚集警察大興基地外　防暴警清場 (23:59)

【10月29日00:07】防暴警在大興基地外防線廣播，要求聚集的市民離開，否則會採取行動。

【10月28日23:59】防暴警在寶怡商場外帶走一名青年，青年自稱住在寶怡花園，路經商場外即被截查。青年被帶往大興行動基地，附近一批市民大叫「放人」。防暴警不斷驅趕逗留在街上的市民。

【23:52】一批防暴警清除良運街上的路障。

【23:39】防暴警沿良運街高速推進驅散聚集的人。有多人被警方帶走，部分人被反綁雙手，部分人在路旁被截查。

【23:33】警方在大興基地外向良運街再度舉起藍旗。

【23:16】在良運街和良德街交界與警方對峙的示威者再設置路障。

【23:03】防暴警在大興基地外佈防，以電筒照向遠處聚集的市民，有市民大聲喝罵警員及高叫口號。

【22:55】防暴警開始撤回大興基地方向，示威者在後方指罵警員。

有屯門街坊在facebook貼出影片，顯示警方發射的催淚彈射進兆軒苑逸生閣7樓的走廊。

警方表示，晚上約10時，聚集在屯門大興行動基地外的暴徒轉移到附近屋苑大肆破壞。暴徒先用磚頭破壞一間食肆的玻璃，再向店內投擲汽油彈縱火，現場傳出大量濃煙。此外，暴徒亦在屋苑內架設並點燃路障。暴徒的行為嚴重危害在場的人及附近居民的的安全。因應局勢急速惡化，警方已在現場施放催淚煙驅散。警方譴責所有暴力行為，並警告在場的人立即停止違法行為。

【22:47】防暴警轉到盈豐園外。

【22:39】港鐵表示，由於建生站附近有公眾活動進行，輕鐵服務受阻。505線改道，將不停兆康站至新圍站；507線改道，將不停田景站至新圍站；615線及615P線改道，將不停青松站至新圍站。

【22:36】一批防暴警沿震寰路前進，在良德街轉入寶怡商場內。

【22:34】有示威者在輕鐵建生站對開的馬路設路障及縱火。

【22:30】警員在良德街再舉黑旗及施放催淚彈，並廣播要求在場的人離開。有催淚彈射到屋苑平台。

【22:25】消防車到場，拉喉到良德街被縱火的食肆救火。

【22:20】屯門多個地區今日（28日）傳出刺鼻氣味，至少兩名居民吸入感到不適，經救護員治理後毋須送院。一批人晚上8時半開始到屯門警察大興行動基地旁的建生邨聚集，要求警方交代氣味是否與警方有關，大部分為街坊裝束，亦有部分人身穿黑衣及戴口罩。聚集的人高叫口號，部分人用激光筆照向基地，更在良運街架設路障。大批防暴警在基地外佈防戒備，多次舉起藍旗指在場的人正非法集結，要求散去。晚上10時15分，有示威者在建生邨良德街破壞商舖及縱火。約10時20分，防暴警離開大興基地，在寶怡花園外良德街施放多枚催淚彈驅散示威者。

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警方表示，晚上8時半起，暴力示威者於屯門震寰路大興警察行動基地外聚集，大聲叫囂，以激光筆照向警務人員，與警方對峙。暴力示威者拆毁鐵欄及以雪糕筒等雜物堵塞良運街，影響現場交通。警方譴責破壞社會安寧的行為，並警告在場的人立即停止違法行為。

網上流傳警方今日在屯門大興行動基地測試催淚彈，導致良景邨一帶市民受影響，警方傍晚在facebook澄清，稱警方今日沒有在屯門使用過催淚氣體或如網上流傳試用任何不明氣體。

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