屯門市民聚集警察大興基地外　警施催淚彈驅散 (22:39)

【22:36】一批防暴警沿震寰路前進，在良德街轉入商場內。

【22:34】有示威者在輕鐵建生站對開的馬路設路障及縱火。

【22:30】警員在良德街再舉黑旗及施放催淚彈，並廣播要求在場的人離開。

【22:25】消防車到場，拉喉到良德街被縱火的食肆救火。

【22:20】屯門多個地區今日（28日）傳出刺鼻氣味，至少兩名居民吸入感到不適，經救護員治理後毋須送院。一批人晚上8時半開始到屯門警察大興行動基地旁的建生邨聚集，要求警方交代氣味是否與警方有關，大部分為街坊裝束，亦有部分人身穿黑衣及戴口罩。聚集的人高叫口號，部分人用激光筆照向基地，更在良運街架設路障。大批防暴警在基地外佈防戒備，多次舉起藍旗指在場的人正非法集結，要求散去。晚上10時15分，有示威者在建生邨良德街破壞商舖及縱火。約10時20分，防暴警離開大興基地，在寶怡花園外良德街施放多枚催淚彈驅散示威者。

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警方表示，晚上8時半起，暴力示威者於屯門震寰路大興警察行動基地外聚集，大聲叫囂，以激光筆照向警務人員，與警方對峙。暴力示威者拆毁鐵欄及以雪糕筒等雜物堵塞良運街，影響現場交通。警方譴責破壞社會安寧的行為，並警告在場的人立即停止違法行為。

網上流傳警方今日在屯門大興行動基地測試催淚彈，導致良景邨一帶市民受影響，警方在facebook澄清，稱警方今日沒有在屯門使用過催淚氣體或如網上流傳試用任何不明氣體。

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