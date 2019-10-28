3幼稚園暨幼兒中心分別爆上呼吸道感染及腸胃炎 (21:35)

馬鞍山個案涉及學童共13男7女，年齡介乎2至5歲。他們自9月3日起出現發燒、咳嗽和流鼻水等上呼吸道感染病徵。17人已求醫，其中6人需入院，經治療後已出院。所有病人現時情況穩定。6名學童的呼吸道樣本經化驗後，證實對腺病毒呈陽性反應。

衛生防護中心人員已視察該校，並提供有關預防呼吸道感染的建議。該校正接受醫學監察。

腺病毒是一組感染人類黏膜的病毒，因應不同的類型，病毒不但可引致呼吸系統病徵，也可導致腹瀉、眼睛發炎及紅疹。腺病毒感染可於全年發生，幼童、長者及免疫力弱者較容易受到感染。腺病毒主要透過飛沫、直接接觸病人的口鼻分泌物或進食受污染的食物或食水傳播，以及可於學校及醫院等院舍內引致急性呼吸道及眼睛感染的爆發個案。

另外衛生防護中心亦正調查青衣及銅鑼灣兩所幼稚園暨幼兒中心爆發的急性腸胃炎個案。青衣個案涉及13男6女，年齡介乎2至5歲及一名女職員，自10月22日起陸續出現嘔吐、腹瀉及發燒。15名病人曾求醫，當中一人需入院，經治療後已出院。該名入院學童的糞便樣本經化驗後證實對諾如病毒呈陽性反應。

銅鑼灣個案涉及16男6女，年齡介乎2至6歲，以及3名女職員。他們自10月21日起陸續出現嘔吐及腹瀉。全部病人均已求醫，當中兩人需入院，經治療後均已出院。一名曾入院學童的糞便樣本經化驗後證實對諾如病毒呈陽性反應。所有病人情況穩定。

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