警方記者會恢復　禁蒙面法沒阻警向記者截查　承認若無警告下扯記者面罩不理想 (18:30)

相關報道︰警方記者會有記者不滿警不當對待發起杯葛 記招暫停【短片】

警方例行記者會今日（28日）約5時10分恢復，謝振中說記者會被中斷等同剝削市民獲得資訊權利，對個別記者打斷記者會表示遺憾。

謝振中又指出，現時在示威活動中的警員身上有一張由警方發出的白色硬卡，卡上有獨有的「行動呼號」，顯示警員的行動及位置，又強調警員蒙面是為了保護自己而非為防止被起底。行動部高級警司汪威遜指出，網上起底不斷傷害警員及其家人，加上警方每天工作十多小時，推行亦需時，他不欲保證何時會推行至所有警員包括便衣警，但會盡快及盡力做。

行動部總督察張靄兒指出，關於10月21日有懷疑警犬受催淚彈影響事件，她解釋當晚領犬員及警犬被指派往元朗警署門口看守，後來逾百示威者步行往元朗警署，警犬及領犬員與掃蕩隊一起行動，以保護掃蕩隊成員及在拘捕疑犯後保護疑犯。當時警方在鳯祥路拘捕一名男子，由於發生堵路，掃蕩隊決定步行往警署，當到達雞地時，有兩枚汽油彈向掃蕩隊伍尾部攻擊，在警犬約30米前着地爆開，警犬被影響受壓不願前行，領犬員即時按撫，半分鐘後回復正常，警犬返回警署後休息。張靄兒強調當晚警方使用40枚催淚彈，警犬期間並無異樣如打噴嚏或抓身體，至10月24日亦已接受獸醫檢查。

逃犯條例 相關報道：

再兩人因6．11及6．12示威被控 准保釋押後再訊

22歲男子涉藏汽油彈申保釋再被拒

與年輕律師會面談局勢 鄭若驊盼停止暴力真誠溝通解決問題