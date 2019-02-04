警方記者會恢復　禁蒙面法沒阻警向記者截查　承認若無警告下扯記者面罩不理想 (18:30)

警察公共關係科總警司謝振中今日（28日）指出，上周五（25日）法庭頒下臨時禁制令禁止向警員惡意起底，至今已有2600名警員及家屬被起底，他強調禁令只針對惡意起底，對專業客觀的傳媒不會有影響。至於有警員強行扯走記者面罩，謝振中解釋，《禁蒙面法》只賦予傳媒有辯解理由而非豁免，有關法例亦沒阻止警員向傳媒截查，但他稱若警員在沒有警告前扯去記者的面罩，情況並不理想，但強調沒有片段顯示涉事警員在之前或之後所做的事。
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警方例行記者會今日（28日）約5時10分恢復，謝振中說記者會被中斷等同剝削市民獲得資訊權利，對個別記者打斷記者會表示遺憾。
謝振中又指出，現時在示威活動中的警員身上有一張由警方發出的白色硬卡，卡上有獨有的「行動呼號」，顯示警員的行動及位置，又強調警員蒙面是為了保護自己而非為防止被起底。行動部高級警司汪威遜指出，網上起底不斷傷害警員及其家人，加上警方每天工作十多小時，推行亦需時，他不欲保證何時會推行至所有警員包括便衣警，但會盡快及盡力做。
行動部總督察張靄兒指出，關於10月21日有懷疑警犬受催淚彈影響事件，她解釋當晚領犬員及警犬被指派往元朗警署門口看守，後來逾百示威者步行往元朗警署，警犬及領犬員與掃蕩隊一起行動，以保護掃蕩隊成員及在拘捕疑犯後保護疑犯。當時警方在鳯祥路拘捕一名男子，由於發生堵路，掃蕩隊決定步行往警署，當到達雞地時，有兩枚汽油彈向掃蕩隊伍尾部攻擊，在警犬約30米前着地爆開，警犬被影響受壓不願前行，領犬員即時按撫，半分鐘後回復正常，警犬返回警署後休息。張靄兒強調當晚警方使用40枚催淚彈，警犬期間並無異樣如打噴嚏或抓身體，至10月24日亦已接受獸醫檢查。
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