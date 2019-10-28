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屯門一帶傳刺鼻氣味兩人不適　警引述環保署：全港多區污染物中午急增 (21:25)

【21:25】警方在facebook發帖表示，警方今日（28日）下午接報於屯門一帶發現刺激氣體，經警方及消防人員巡查後未能夠確定起因及源頭。警方澄清，警方今日並沒有在屯門使用過催淚氣體或如網上流傳試用任何不明氣體。

【20:38】網上流傳警方於大興行動基地進行催淚彈測試，導致刺鼻氣體蔓延全區。工黨屯門（友愛北）區議員譚駿賢曾聯絡屯門警區警民關係組人員，獲回覆稱，大興行動基地沒有進行催淚彈演練或發生催淚煙泄漏事件。警方於回覆中稱，曾向環保署「空氣污染及投訴」查詢，署方回覆指出，除屯門外，荃灣、東涌、青衣及中西區的二氧化硫、二氧化氮及臭氧於中午1時起急升，原因未明。

記者到良景邨了解，發現管理處於上月底張貼告示，表示收到屯門民政事務處來信，10月1日至31日、除周日及公眾假期外，青山操炮區或其上空將進行操炮練習，時間為每日早上8時至晚上9時。

良景邨附近一帶山丘為操炮範圍。本報正向解放軍駐港部隊了解事件是否與不明氣體有關。

【18:43】民主黨立法會議員鄺俊宇表示，有指氣體是由屯門警察大興行動基地傳出，他非常關注事件，並已去信警務處，要求處長盧偉聰交代是否警方泄漏催淚彈或相關氣體，質疑若事實如此，會對居民及區內動物健康造成極大影響。

民主黨屯門市中心社區主任黎駿穎表示，於下午4時起已收到居民稱在西鐵屯門站、瓏門及V City嗅到刺鼻氣味，有居民不適及咳嗽。他指出，有居民擔心不明氣體會影響兒童健康。他說，若警方真的在區內施放催淚氣體，實屬離譜，必須立刻向市民交代及道歉。

鄺俊宇報名參加北朗的區議會選舉，同區候選人包括民建聯譚煒霖；黎駿穎則報名參加屯門市中心的選舉，同區候選人包括歐志遠。

【17:50】消防表示，事件中無人需要送院。匡智屯門晨輝學校校長源學森表示，下午約3時50分，十數名在校門外等待接放學的家長，突然感到喉嚨不適，他引述家長形容，並無嗅到氣味，只感到刺鼻及喉嚨痕癢。源校長表示，事發時學生仍在課室上課，幸課室內正開冷氣、全部門窗已關上，故未有學生感到不適。校方即時向家長派發口罩，並為準備離開的學生戴上口罩，「因為唔知嗰啲咩嚟」。

【16:55】位於良景邨的嗇色園主辦可祥護理安老院院長譚姑娘表示，事發時有一陣「濛濛地」的白煙吹入，全院職員及長者均呼吸不適、不斷咳嗽，譚姑娘形容氣味刺眼及刺鼻，職員即時關窗及開動空氣流通機，約10分鐘後氣味消散，未有長者需要入院。譚姑娘表示，周遭一帶學校及民居均受影響，但暫未知氣味源頭。

【16:32】下午3時半，屯門鳴琴路、屯門西北游泳池對開一帶傳出刺鼻氣味，多人報案。救護人員接報到場，兩人感到不適，於救護車上接受治理。消防人員到場尋找異味源頭。另有救護車駛到警方新界北交通部大興行動基地。

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