屯門一帶傳刺鼻氣味兩人不適　警引述環保署：全港多區污染物中午急增 (21:25)

【20:38】網上流傳警方於大興行動基地進行催淚彈測試，導致刺鼻氣體蔓延全區。工黨屯門（友愛北）區議員譚駿賢曾聯絡屯門警區警民關係組人員，獲回覆稱，大興行動基地沒有進行催淚彈演練或發生催淚煙泄漏事件。警方於回覆中稱，曾向環保署「空氣污染及投訴」查詢，署方回覆指出，除屯門外，荃灣、東涌、青衣及中西區的二氧化硫、二氧化氮及臭氧於中午1時起急升，原因未明。

記者到良景邨了解，發現管理處於上月底張貼告示，表示收到屯門民政事務處來信，10月1日至31日、除周日及公眾假期外，青山操炮區或其上空將進行操炮練習，時間為每日早上8時至晚上9時。

良景邨附近一帶山丘為操炮範圍。本報正向解放軍駐港部隊了解事件是否與不明氣體有關。

【18:43】民主黨立法會議員鄺俊宇表示，有指氣體是由屯門警察大興行動基地傳出，他非常關注事件，並已去信警務處，要求處長盧偉聰交代是否警方泄漏催淚彈或相關氣體，質疑若事實如此，會對居民及區內動物健康造成極大影響。

民主黨屯門市中心社區主任黎駿穎表示，於下午4時起已收到居民稱在西鐵屯門站、瓏門及V City嗅到刺鼻氣味，有居民不適及咳嗽。他指出，有居民擔心不明氣體會影響兒童健康。他說，若警方真的在區內施放催淚氣體，實屬離譜，必須立刻向市民交代及道歉。

鄺俊宇報名參加北朗的區議會選舉，同區候選人包括民建聯譚煒霖；黎駿穎則報名參加屯門市中心的選舉，同區候選人包括歐志遠。

【17:50】消防表示，事件中無人需要送院。匡智屯門晨輝學校校長源學森表示，下午約3時50分，十數名在校門外等待接放學的家長，突然感到喉嚨不適，他引述家長形容，並無嗅到氣味，只感到刺鼻及喉嚨痕癢。源校長表示，事發時學生仍在課室上課，幸課室內正開冷氣、全部門窗已關上，故未有學生感到不適。校方即時向家長派發口罩，並為準備離開的學生戴上口罩，「因為唔知嗰啲咩嚟」。

【16:55】位於良景邨的嗇色園主辦可祥護理安老院院長譚姑娘表示，事發時有一陣「濛濛地」的白煙吹入，全院職員及長者均呼吸不適、不斷咳嗽，譚姑娘形容氣味刺眼及刺鼻，職員即時關窗及開動空氣流通機，約10分鐘後氣味消散，未有長者需要入院。譚姑娘表示，周遭一帶學校及民居均受影響，但暫未知氣味源頭。

【16:32】下午3時半，屯門鳴琴路、屯門西北游泳池對開一帶傳出刺鼻氣味，多人報案。救護人員接報到場，兩人感到不適，於救護車上接受治理。消防人員到場尋找異味源頭。另有救護車駛到警方新界北交通部大興行動基地。