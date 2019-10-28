再兩人因6．11及6．12示威被控　准保釋押後再訊 (16:45)

反修例示威6月爆發，一名20歲學生被指6月11日在上環攜帶噴霧罐連同打火機，被控一項管有攻擊性武器罪；另一22歲青年被控6月12日在金鐘近立法會參與非法集結。兩人的案件今日（28日）在東區裁判法院首次提堂，他們獲准保釋，但須遵守宵禁令，兩案分別押後至12月9日及5日再訊。
首案被告學生馬子樂（20歲）被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。控方不反對被告保釋，辯方申請將案件押後6星期，以待索取控方文件及法律意見。裁判官遂將案件押後至12月9日再訊，准許被告以500元保釋，其間不得離港，每周到警署報到一次，並遵守宵禁令。
控罪指出，被告馬子樂於今年6月11日在上環信德中心地下7-eleven便利店附近，無合理辯解而攜有攻擊性武器，即3支噴霧罐，每支噴霧罐上均被膠紙附貼打火機。
另一案被告侍應郭叡軒（22歲）涉嫌參與非法集結。控方同樣不反對被告保釋，申請將案件押後以待警方進一步調查。裁判官遂將案件押後至至12月5日再訊，准許被告以5000元保釋，其間不得離港，每周到警署報到一次，並遵守宵禁及禁足令，不得進入金鐘添華道、龍和道一帶。
控罪指出，被告郭叡軒於今年6月12日在金鐘夏慤道近添華道一帶，連同黃愷銘、梁耀安、羅兆赫、馮智彬及其他身分不詳的人，非法集結並作出擾亂秩序或威嚇、侮辱、挑釁的行為，意圖導致任何人合理地害怕他們會破壞社會安寧。
翻查資料，控罪書所指的黃愷銘、梁耀安、羅兆赫、馮智彬早前已被控非法集結罪，他們的案件亦會於12月5日再訊。