涉收68萬助申馬會會籍　顧問公司老闆否認串謀受賄罪　向廉署臥底稱能入馬會會所「很有面子」 (16:20)

被告韋駿鋒被控於2016年5月27日至7月14日與「莫先生」及其他馬會會員串謀，使這些有權提名、附議和支持任何人成為馬會會員的人收受「明哥」利益，從而向「明哥」提供馬會會籍申請表，支持及優待其申請。

控方在開案陳辭指出，只有馬會的「全費會員」才有資格獲馬會董事選為「遴選會員」；想申請「賽馬」或「全費」會籍者，須從遴選會員獲取申請表，由一名遴選會員提名、一名遴選會員附議及三名全費或賽馬會員支持。馬會不容許會員會籍申請事宜，索取或接受利益。

被告為傲群會籍有限公司的經營者。廉署臥底於2016年5月聯絡傲群，被告指出可在「枱底」協助申請馬會會籍。臥底同年6月和被告見面，稱想為朋友「明哥」取得會籍，被告表示其集團會收取68萬元，費用由為明哥簽申請表的5名馬會會員攤分，他將安排明哥和5人見面。

被告遂提議明哥和傲群簽假合約，看起來是明哥從傲群獲得皇朝會會籍，而非馬會會籍。被告一度把收費減至65萬元，並囑咐臥底交按金。臥底問及可否在拿申請表時付餘額，被告表示要請示上級「莫先生」，他於2017年1月被捕。

庭上播放了被告和廉署臥底會面的片段，被告稱他安排明哥和5名馬會會員見面，旨在讓他們「交朋友」 ，否則5人難以在申請表交代彼此如何結交。被告又稱，曾協助已故地產界名人「神童輝」羅兆輝，和「四叔」李兆基之子李家誠申請其他著名會籍。案件今午續審。

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