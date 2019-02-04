調查：逾半新人受社會氣氛影響　推算近500對取消婚禮 (16:10)

「生活易」於今年8月至9月期間訪問了1297名打算於2019至2021年間結婚之新人，以了解準新人的總開支及消費模式。調查結果顯示，新人的結婚平均開支仍然錄得2%輕微升幅，由去年360,577元升至今年369,166元。禮金則與去年持平，為5萬元。

人情方面，各式場地去年都錄得零增長，但今年高級酒店婚宴的人情顯升幅，由去年1200元升至今年1400元。午間婚宴人情亦由600元上漲至800元，上升超過三成；酒會人情則從去年500元升至600元。今年新增西餐廳選項，人情中位數為800元。

因應近期社會事件，「生活易」再於10月上旬訪問729名於2019至2021年間結婚之新人。結果顯示超過五成（52％）新人的婚禮因社會氣氛而受到不同程度的影響，當中超過一成需要延遲婚期（12％），1%取消婚禮。「生活易」行政總裁馬宗傑表示，若按照政府統計資料，以去年49,331宗結婚宗數作計算，1%、即全港有接近500對新人取消婚禮。他又表示，曾聽聞有兩對30多歲的新人因「一個藍一個黃」，最後婚宴告吹。

另外，調查結果亦顯示，新人也有其他顧慮，包括帶着悲觀情緒籌備結婚、少了賓客出席或擔心賓客安全、婚禮當日交通問題，如地鐵突然或預早停駛等。馬宗傑指出，很少婚宴能在晚上10時完結，故新人或額外預算金錢租車接載親友離去，導致開支上升。

不過「生活易」認為，由於2020年是雙春兼閏月，相信已計劃於明年結婚的新人會把握於「超好年」內完成終身大事。

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