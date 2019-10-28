【石棺藏屍案】次被告投訴在台移民署遭不公平對待　稱被分隔至另一房 (15:20)

被告依次為曾祥欣（28歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（25歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。

控方在庭上繼續播放次被告的警誡錄影會面。次被告劉錫豪透露，以前任職上學背包售貨員，其後轉為以散工維生，有時會參與舞蹈表演。他經首被告介紹認識事主，在2016年時已認識對方約3年，但見面少於10次，亦甚少電話聯繫。

劉錫豪另憶述藏屍過程，眾人決定以水泥藏屍，第一及第三被告外出購買木板，並製作「石棺」，底板為正方形，4邊釘有木板及用膠紙包裹。劉錫豪憶述，首被告曾購買刀具，並持刀入廁所打算肢解事主的屍體，但未能成功，最後把屍體蜷曲放入「石棺」，並倒入水泥。最終，眾人因屍體「臭味搞唔掂」而潛逃台灣，到埗後一直關注新聞，眾人曾討論「當初唔應該咁處理屍體」。首被告聲稱認識警察高層，從該人口中得知案件調查進度。

劉錫豪又在警誡錄影會面中投訴，在台灣被捕後疑遭受不公平對待，稱他於4月11日在台灣被捕，全程由台灣警察陪同，直至下午被帶到移民署，見到第一及第三被告戴口罩坐在一起，似是聊天。職員要求把劉錫豪分隔至另一房間，不能與另外兩被告溝通。

劉錫豪不明白為何有此安排，遂詢問職員「我兩個朋友喺入面，好似其他人咁傾偈」，質疑為何只有他被隔離。惟職員支吾以對，並回應「控制不了，主管可彈性處理」，後來又解釋該房間太多人，故安排他到另一房間。惟劉錫豪見到後來到達的人，也可以進入另外兩名被告所在的房間。劉錫豪稱「唔知佢哋有無做咩」，認為受到不公平對待。聆訊下午繼續。

石棺藏屍案 相關報道：

警：次被告稱僅參與埋屍 「冇份隊死」事主 （2019年10月25日）

首被告：處理屍體因「開咗頭要埋尾」 稱曾倡自首不獲接納 （2019年10月24日）

法醫：死者四肢與屍身分離 料遭沾化學物布掩口窒息亡 （2019年10月22日）

潛逃後向友借錢 首被告稱：喺香港啪咗個人（2019年10月18日）