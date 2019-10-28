警涉以偽冒上級簽名便箋探訪還押女犯　懲教助理供稱被告私訪時被認出 (15:10)

昔日相關報道：警員涉偽造文書探訪還押女犯 准保釋待6月再訊

報稱任職高級警員的被告張嘉諾（43歲），被控兩項使用虛假文書罪，以及兩項屬交替控罪的管有虛假文書罪。4項控罪分別指出，被告於2017年1月11日及25日，在屯門大欖女懲教所，發出並據稱由何惠文簽署的便箋屬虛假，意圖誘使馬麗莎接受該文書為真文書，另無合法權限及辯解下保管及控制該些虛假文書。

雙方承認事實指出，被告案發時為灣仔警區反三合會行動組偵緝警員，被告以其上司、高級督察何惠文簽署的便箋，分別於2017年1月10日、1月25日及11月25日到大欖女懲教所，以公事探訪形式，與涉信用卡詐騙、還押候審的哥倫比亞籍女子Galvis Silva Paola Andrea會面。被告於2018年2月在其辦公室被捕。

一級懲教助理馬麗莎於上述日子當值，負責安排公事探訪。馬麗莎今日作供時指出，被告出示涉案便箋，該兩便箋原寫有被告與另一名偵緝沙展李志禮前來探訪，惟李志禮的姓名被刪去，探訪日期及在囚者編號亦被修改，並由被告加簽。馬麗莎檢查便箋時，已有相關更正及被告補簽，馬麗莎亦接受有關做法。

2017年12月20日，被告私人探訪Paola，被馬麗莎認出曾作公事探訪，並從電腦紀錄確認為同一人，被告於Paola要求探訪的名單上，對此有懷疑故通報上司。聆訊下午再續。

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