【各區示威】催淚彈射進貨架　便衣警到藥房致歉 (14:52)

昨晚（27日）警方多度在旺角與油麻地施放催淚彈驅散示威者，混戰期間，一枚催淚彈射進位處彌敦道的明寅藥房貨架上，頓時煙霧瀰漫。當時身處藥房的店員胡先生今晨返店，用漂白水清潔店舖。他說，有4名便衣警員到店內道歉，稱「唔好意思」，希望他們體諒。至於會否接受警方道歉，他苦笑說「都無得話接唔接受」，又批評警方「亂咁射」。
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當時催淚彈射進貨架，附近的維他命丸與麥皮等都需丟掉。胡先生說，不少藥物都是密封包裝，相信不會受催淚彈污染，但仍會清潔藥物的盒子。他說，仍在點算店內損失，至於會否向警方追究，則需要由老闆決定。
店內仍殘留少許催淚彈氣味，戴着口罩上班的胡先生說，昨晚事出突然，事發後收到百多個來電及短訊關心，自己沒到醫院求醫，現時身體無不適，但希望警方行動小心，不要誤傷無辜。
位於西洋菜南街的章記香港仔魚蛋王昨晚招牌遭催淚彈射中，今日如常營業，繼續有市民光顧。店員向本報稱，昨晚已丟棄一批食材，擔心食材受污染，並稱以往已多次因為警方在附近施放催淚彈而要落閘，但昨晚趕不及落閘。食客朱先生在記者告知下，才知道該店被催淚彈射中，他說不太擔心，也沒有不適，笑言「如果肚痛，食完返去就諗下點算囉」。他希望警方施放催淚彈時，勿傷到無辜市民與店舖。