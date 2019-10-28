【各區示威】催淚彈射進貨架　便衣警到藥房致歉 (14:52)

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當時催淚彈射進貨架，附近的維他命丸與麥皮等都需丟掉。胡先生說，不少藥物都是密封包裝，相信不會受催淚彈污染，但仍會清潔藥物的盒子。他說，仍在點算店內損失，至於會否向警方追究，則需要由老闆決定。

店內仍殘留少許催淚彈氣味，戴着口罩上班的胡先生說，昨晚事出突然，事發後收到百多個來電及短訊關心，自己沒到醫院求醫，現時身體無不適，但希望警方行動小心，不要誤傷無辜。

位於西洋菜南街的章記香港仔魚蛋王昨晚招牌遭催淚彈射中，今日如常營業，繼續有市民光顧。店員向本報稱，昨晚已丟棄一批食材，擔心食材受污染，並稱以往已多次因為警方在附近施放催淚彈而要落閘，但昨晚趕不及落閘。食客朱先生在記者告知下，才知道該店被催淚彈射中，他說不太擔心，也沒有不適，笑言「如果肚痛，食完返去就諗下點算囉」。他希望警方施放催淚彈時，勿傷到無辜市民與店舖。

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