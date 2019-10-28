田北辰：屯馬線一期試營運需3個月　或明年2月中通車 (20:15)

田北辰稱，因應屯馬線局部通車的安排，列車駛至啟德站後需要調頭，但鑽石山至啟德站的一段路軌，是由兩條路軌經岔口轉為一條路軌，屆時啟德站會成為「單邊月台」，乘客上車及下車都是在同一月台內；由啟德站開出的列車亦需待前一站，即鑽石山站列車開出後，才能駛離，因此屆時會出現更多列車以鑽石山為終站，前往啟德站的列車班次會較疏，「或出現每兩班車前往鑽石山站，才有一班車前往啟德站」。

港鐵今年7月曾表示，由於屯馬線土瓜灣和宋皇臺站之間，沒有渡線讓列車調頭，只能以啟德及鑽石山站之間的渡線讓列車調頭，因此屯馬線一期開通範圍未能包括土瓜灣和宋皇臺站。

田北辰有參選區議會荃灣愉景區，對手為劉卓裕。

【14：03】政府7月宣布沙中線局部通車，其中大圍站至啟德站，即「屯馬線」一期訂於明年首季通車。本報今日（28日）報道，消息人士透露，港鐵初步暫定明年1月5日通車，今日展開試營運測試。運輸及房屋局長陳帆（28日）表示不知悉有關日子，但目標是爭取在明年首季通車，何時開通要視乎試營運、調試及實際操作安排，港鐵有決定性的取態時會盡快交代。

港鐵表示，屯馬線一期今日起進入試營運階段，逐步為鐵路、列車服務與車站設施等不同系統作運作測試，有關員工會為通車作準備。陳帆又指出，昨日（28日）個別車站受到攻擊，希望市民不要再作破壞行動，否則可能帶來不便或不安全的情況。

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