【各區示威】HKFP女攝記旺角被捕　警稱禁蒙面法下記者無豁免須除面罩 (15:48)

【14:15】香港記者協會和香港攝影記者協會發表聯合聲明，指警方昨晚（27日）在旺角及尖沙嘴一帶行動期間，多名防暴警員肆意阻礙記者採訪拍攝，不但無理推撞記者及拉扯他們的防毒面罩，更刻意直射藍色胡椒水劑及發射橡膠子彈，導致多名記者受傷。一名女記者在接受警員查證身分後，被無理通宵拘留7小時，至今早（26日）才獲准保釋。香港記者協會及香港攝影記者協會強烈譴責警方妨礙新聞自由，重申傳媒鏡頭下記錄的只有真相，警員執行職務時必須光明磊落，立即停止濫用暴力。

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聲明指出，新聞工作者克盡職守、秉筆直書，堅決捍衛新聞自由，不應受到任何不必要的阻礙或打壓。聲明要求特區政府及時制約不斷擴大的警權；並促請李家超局長謹守承諾，明確指示警方停止以《禁蒙面法》妨礙傳媒採訪。

外國記者會亦在網站發表聲明，譴責警方的拘捕行動。聲明指出，May James為「Hong Kong Free Press」、法新社及其他新聞機構拍攝示威相片，曾在外國記者會刊物分享採訪示威經驗，昨晚被捕時身穿記者背心及頭盔等。

聲明又稱，當局雖然說記者工作可豁免於《禁蒙面法》，但昨晚有數名記者採訪時被警方要求除去用於阻隔催淚氣體或胡椒噴劑的面罩。外國記者會要求就警方暴力對待記者及干擾傳媒採訪作透明及獨立的調查。

【12:52】有市民昨於尖沙嘴聚集，抗議警方水炮車上周日（20日）向九龍清真寺噴射藍色催淚水劑，警方到場驅散，其後再度演變成多區衝突。網媒「Hong Kong Free Press」（HKFP）一名自由攝影記者May James，昨於旺角採訪期間被捕，至今晨獲釋。

「Hong Kong Free Press」報道，May James為香港外國記者會（FCC）及香港記者協會會員，昨於旺角採訪期間被捕。May James近月為HKFP共提供了超過2400張相片，採訪期間有穿著記者背心及帶備記者證。本報正向警方查詢事件。

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