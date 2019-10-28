【各區示威】攝影師被警方強行扯面罩　港台及工會強烈譴責促警克制 (11:00)

港台及港台工會指出，港台一名攝影師昨晚在旺角彌敦道採訪，一名持長槍的防暴警員突然走向他，將他身體推向店舖鐵閘，強行扯下他的面罩，並拉扯攝影機；隨即有十多名防暴警員到場分隔開該名警員及圍觀市民，並手持盾牌和警棍，警告在場傳媒及市民走開。

港台攝影師當時在行人路上拍攝，身穿印有香港電台標誌的反光衣，攝影機貼有港台標誌，並佩戴有記者證。該名攝影師被警方強行扯下面罩後，繼續採訪工作，有速龍小隊警員向記者方向噴射藍色胡椒水劑，該名攝影師被正面全身噴中，攝影機亦被染上藍色水劑。

港台對攝影師的面罩被扯而警方無合理解釋表示極度遺憾，促請警方徹查；工會質疑有關警員是否適合繼續在前線執勤，而警方無理及粗暴行為，刻意阻礙傳媒記錄實況，嚴重侵害新聞自由及侵犯人權，扼殺公眾知情權。工會並要求警方公開涉事警員身分，調查涉及扯下該台攝影師口罩以及向記者直射藍色胡椒水劑的警員有否違規。

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