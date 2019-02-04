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【禁蒙面法】逾半執勤警蒙面　記協主席：無後顧之憂說法危險　警執行公權應公開身分 (10:56)

《明報》根據禁蒙面法生效至本月21日的兩周內，於衝突現場拍攝的照片點算，至少51.9%前線警員執勤時戴上口罩或以面巾遮臉。香港記者協會主席楊健興今早（28日）接受港台節目訪問時認為，警方執法時不露臉，在道理上說不通，亦令市民感到不公平。他提到「無後顧之憂」，認為警方此說法危險，可理解為警員毋須為其行為負責，令市民無法追究。

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警方昨晚（27日）近10時在旺角清場期間，本報記者在彌敦道南行線655號對開採訪時，被多名蒙面警員截停，稱記者違反《禁蒙面法》，要求脫下防毒面具；另有港台攝影師遭警員阻撓及推撞，並強行扯下面罩。楊健興表示，完全不理解涉事多名警員於行動中有必要停下來查記者的需要，批評行為粗暴及不文明。他指出，記者需要投訴被警方不合理阻撓採訪及遭受暴力對待，沒有警員編號亦是問題，他認為警方執行公權時應公開身分，否則投訴機制存在並無意義。

楊健興說，《禁蒙面法》給予警方相當大權力，保安局長李家超曾承諾記者工作仍受保障的說法有誤導，當中並無豁免問題，只能以採訪作辯解。

黃定光：條例無列明記者有豁免權

立法會《禁止蒙面規例》小組委員會將於今午2時半召開第二次會議，委員會主席黃定光早上接受商台節目訪問，被問及有記者昨日在示威現場遭警員扯下面罩是否合理，他說，《禁蒙面法》並無列明記者可於條例中有豁免權，但特首及保安局長曾說明記者可因工作需要戴面罩遮臉，是符合「從事專業或受僱工作」的合理辯解，他認為記者需要理解有關情況。

黃定光表示，昨日並無身處示威現場，亦未看相關片段，不了解記者當時的情況。惟他說，曾於網上片段見過有示威者假扮記者，並投擲磚塊，認為記者如在現場作出不合理或違法行為，引起警方懷疑，被要求除下面罩確認身分亦無可厚非。

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