【交通消息】港鐵除機場快線外各線明晚11時收車 (23:05)

【10:53】港鐵表示，因應政府及機管局要求，為配合機場實施的進出管制措施，機場快線服務今晚11時起作出調整，來往香港站至機場站的列車服務約每10分鐘一班車，中間不停九龍站及青衣站；九龍站、青衣站及博覽館站的機場快線列車服務暫停；香港站的市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前90分鐘；九龍站的市區預辦登機服務，由晚上10時起暫停。

由晚上11時起，機場快線香港站會實施人流管理安排，所有機場快線乘客需要經過車站地面層指定通道，才能前往月台層乘車，現場會有港鐵職員協助乘客，並會於該處協助乘客檢查是否持有有效機票或登機證等文件，有關安排屬自願性質，如有需要，警方亦會協助機場保安及機管局處理。

【07:11】港鐵表示，設施的復修進度有所改善，除機場快線外，港鐵各線、輕鐵及港鐵巴士服務將於晚上11時結束。港鐵會因應實際情況實施客流管理措施或作出車務調動。

機場快線自頭班車起，提供來往香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。因應機管局及政府要求，晚上11時起至尾班車，機場快線只提供香港站至機場站來回服務，不停九龍站、青衣站及博覽館站。