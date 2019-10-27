【各區示威】警彌敦道巴士前發催淚彈　司機乘客掩鼻（不斷更新） (23:57)

【23:46】記者現場所見，很多乘客掩着鼻走，有急救人員為車長治理洗眼，又為他戴上防毒面罩。車長伏在軚盤上。

【23:38】在彌敦道近亞皆老街，在一架905號巴士前，警方發催淚彈，催淚煙飄進車廂內，司機及乘客掩鼻。有坐在上層的巴士乘客稱，看到其他乘客哭。

【23:01】警方水炮車停在彌敦道近創興廣場附近，暫無動靜。

【22:28】警方在彌敦道近豉油街制服一名男子，男子一度躺在地上，其後跪在地上嘔吐。義務急救員懷疑男子受傷，要求進入封鎖線內救治，擾攘多時警方未有理會，該急救員大為不滿，亦質疑為何警方未有召救護車。

【22:06】防暴警察多次於亞皆老街施放催淚彈及向站於行人路的人施放胡椒噴霧。

【21:36】彌敦道一藥房中催淚彈 煙霧10分鐘未散

防暴警察於彌敦道與窩打老道交界上車撤退時，有示威者向警車擲石，車窗玻璃被擲穿，防暴警在沒舉旗情況下開後車門施放催淚彈，催淚彈射進一間藥房，藥房內滿佈催淚煙，10分鐘後仍未散，藥房內至少3人被義務急救員救出。

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【21:13】油麻地站A出入口外的彌敦道，有大批市民聚集罵警，防暴警察施放多發催淚彈，再有至少兩枚催淚彈於本報記者頭頂飛過，記者被火屑彈中。另有警員要求在馬路壆位拍攝的記者離開，說「好危險呀，而家啲槍指住你哋呀」。

【21:05】晚上近9時，於亞皆老街上海商業銀行外，有速龍上車時突然衝向撲倒及制服一名男子，大批記者上前採訪。警方其後至少10分鐘向記者使用胡椒噴劑，又向記者舉橡膠彈槍及發射胡椒球。另外，大量警車撤離彌敦道期間，有人向一輛相信是載有警員的旅遊巴扔磚。

【20:43】警方於彌敦道及亞皆老街交界，施放至少兩枚催淚彈。

【20:39】警方於亞皆老街及西洋菜南街交界向人群發射多發胡椒球。另外，立法會議員許智峯在場與防暴警察理論。

【20:28】警方於亞皆老街出示黑旗及橙旗警告，另有防暴警察於山東街及染布房街交界出示藍旗。

【20:10】於彌敦道及亞皆老街交界，防暴警察向人群投擲一枚手擲式催淚彈，催淚彈在本報記者頭頂飛過，在場者爭相走避。警方於擲催淚彈後舉旗警告。

【19:55】警方在旺角中心對開彌敦道，施放胡椒噴劑，又快速推進、驅散在場人群及制服一人。

【19:53】有示威者在旺角站近銀行中心出口縱火，消防到場救熄。

【19:45】有示威者向警方設於彌敦道的防線投擲汽油彈，警方施放催淚彈驅散。

另有人群集結於彌敦道及亞皆老街交界，地上佈滿磚頭，亦有人以路牌、鐵欄架設路障。

【19:41】警方在彌敦道銀行中心外，施放一枚催淚彈。

【19:25】油麻地站內一人被捕。（港鐵交通消息．不斷更新）

【19:05】防暴警察於深水埗驅散人群，有身穿黑衣者被制服。

《立場新聞》記者腿部中彈受傷

《立場新聞》晚上7時在facebook表示，其記者在旺角採訪期間腿部中彈，需要由現場急救人員協助處理傷口，暫未知是被橡膠子彈抑或是海綿彈所傷。該受傷記者之後可繼續進行採訪工作。

【19:01】晚上6時50分，一批示威者在深水埗警署對出設路障，又向警署位置擲汽油彈。

同一時間，大批示威者在旺角集結，警方於亞皆老街施放催淚彈驅散。本報記者所見，防暴警察當時於亞皆老街交界撤退，有市民擲水樽後警員以防暴槍開兩發布袋彈，當時警方5米範圍內全是記者，有記者即走避，於第二下槍聲後有記者倒地，急救員隨即救治，該名記者在急救員扶助下可慢慢走路。

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