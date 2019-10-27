【各區示威】旺角防暴警投手擲催淚彈　催淚彈記者頭頂飛過（不斷更新） (21:09)

【21:05】晚上近9時，於亞皆老街上海商業銀行外，有速龍上車時突然衝向撲跌一名男子，大批記者上前採訪。警方其後至少10分鐘向記者使用胡椒噴劑，又係向記者舉橡膠彈槍及發射胡椒球。另外，大量警車撤離彌敦道期間，有人向一輛相信是載有警員的旅遊巴扔磚。

【20:43】警方於彌敦道及亞皆老街交界，施放至少兩枚催淚彈。

【20:39】警方於亞皆老街及西洋菜南街交界向人群發射多發胡椒球。另外，立法會議員許智峯在場與防暴警察理論。

【20:28】警方於亞皆老街出示黑旗及橙旗警告，另有防暴警察於山東街及染布房街交界出示藍旗。

【20:10】於彌敦道及亞皆老街交界，防暴警察向人群投擲一枚手擲式催淚彈，催淚彈在本報記者頭頂飛過，在場者爭相走避。警方於擲催淚彈後舉旗警告。

【19:55】警方在旺角中心對開彌敦道，施放胡椒噴劑，又快速推進、驅散在場人群及制服一人。

【19:53】有示威者在旺角站近銀行中心出口縱火，消防到場救熄。

【19:45】有示威者向警方設於彌敦道的防線投擲汽油彈，警方施放催淚彈驅散。

另有人群集結於彌敦道及亞皆老街交界，地上佈滿磚頭，亦有人以路牌、鐵欄架設路障。

【19:41】警方在彌敦道銀行中心外，施放一枚催淚彈。

【19:25】油麻地站內一人被捕。（港鐵交通消息．不斷更新）

【19:05】防暴警察於深水埗驅散人群，有身穿黑衣者被制服。

《立場新聞》記者腿部中彈受傷

《立場新聞》晚上7時在facebook表示，其記者在旺角採訪期間腿部中彈，需要由現場急救人員協助處理傷口，暫未知是被橡膠子彈抑或是海綿彈所傷。該受傷記者之後可繼續進行採訪工作。

【19:01】晚上6時50分，一批示威者在深水埗警署對出設路障，又向警署位置擲汽油彈。

同一時間，大批示威者在旺角集結，警方於亞皆老街施放催淚彈驅散。本報記者所見，防暴警察當時於亞皆老街交界撤退，有市民擲水樽後警員以防暴槍開兩發布袋彈，當時警方5米範圍內全是記者，有記者即走避，於第二下槍聲後有記者倒地，急救員隨即救治，該名記者在急救員扶助下可慢慢走路。

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