【尖沙嘴集會】防暴警梳士巴利道舉黑旗（不斷更新） (16:36)

【16:13】彌敦道與堪富利士道十字路口有近百人聚集，他們高叫口號及指罵警員。防暴警察舉起藍旗警告現場示威者離開，表示「不排除有勇武人士混入其中」，警方可能使用武力驅散，呼籲市民往尖東或旺角方向離開。

【16:04】防暴警察於梳士巴利道、九龍香格里拉大酒店對出舉黑旗警告施放催淚煙，並一度向附近行人天橋舉防暴槍，現場仍有車輛行駛。

【15:50】有大批防暴警察進入星光大道，現場多名市民斥責警方為何進入遊客區執法。警方其後近距離在人群前施放催淚彈及胡椒噴霧，本報記者亦「中椒」。

【15:39】警方在太空館外施放催淚彈，驅散佔路的人群。本報記者現場所見，一名男子被捕後，市民上前包圍，警方施放催淚彈。

【15:30】部分人群走出梳士巴利道，交通受阻。

【15:20】下午2時起，港鐵尖東站通往梳士巴利道的L出入口已經關閉。在梳士巴利花園，出席集會的人潮絡繹不絕，部分人蒙面。附近交通暫時正常，香港文化中心及香港太空館照常開放。

【15:16】美食亭贈糖水

尖沙嘴太空館外，美食車「菠蘿仔食堂」繼續營業，不少人買水及食物，職員報以一句「後生仔加油」。

另外，位於星光大道的美食亭「美樂士多」表示，近數星期收到市民捐款，贊助該店買水贈予市民。負責人李先生說，現已長期在該檔放樽裝水，供予有需要的人飲用，另因今日集會，職員特別煲了腐竹薏米糖水，至今已派出近50杯。

【15:00】尖沙嘴、佐敦一帶警力明顯增強，大批配備防暴槍、頭盔、圓盾等裝備的防暴警員，以10至20人一隊形式，在加連威老道、加拿分道、重慶大廈外等地方巡邏及駐守，部分人戴上面罩。

本報記者自下午2時起半小時內，至少看見4隊防暴警員。有警員在尖沙嘴栢麗大道截查一名戴黑口罩、全身黑衣男子約5分鐘後放行。另有人於梳士巴利花園，走近防暴警察中拍照留影。

位於尖沙嘴的九龍清真寺上周日（20日）被警方使用水炮車射中，今日關上正門，信徒由側門入內，有工作人員表示此安排「僅此一天」，拒絕解釋原因。附近的港鐵尖沙嘴站A出口外有數名防暴警察駐守。

尖沙嘴彌敦道大部分商戶、美麗華商場及The ONE至下午近3時仍如常營業。

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