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【尖沙嘴集會】警民重慶大廈外對峙　栢麗大道兩人被截查後獲放行（不斷更新） (17:51)

網民發起今午（27日）3時在尖沙嘴梳士巴利花園舉行集會，呼籲以和平方式追究警察暴力等。其後有人群佔路，警方施放催淚彈，尖沙嘴多處出現衝突。

【17:35】一批黑衣人由尖沙嘴走到土瓜灣馬頭涌道，防暴警察到場於行人路制服至少3名黑衣人。

【17:13】約20名防暴警察在栢麗大道截查1男1女，兩人均穿黑衣。警員搜查兩人行裝，男子袋中有防毒面具等物品，其間有途人與警員對罵。兩人終獲放行。

大批市民繼續與防暴警察在重慶大廈對開彌敦道對峙，不斷叫喊口號及合唱《願榮光歸香港》。

【17:02】防暴警察在重慶大廈外舉起黑旗，警告施放催淚煙。

【16:58】尖沙嘴香港藝術館外，兩名青年被截查逾15分鐘後放行，其間引起多名市民不滿，與警對峙，另有多人拍攝影片，被警員要求停止前行。

【16:28】太空館外，有防暴警察表示已設封鎖線，不允許記者通過，惟記者稱看見封鎖線內有行家，警方回應「唔得就唔得」。另外，有示威者於北京道堵路，警方移走路障。其後，一名南亞裔男子於警方防線前揮舞印度國旗，高呼「I love Hong Kong」。

【16:13】彌敦道堪富利士道十字路口有近百人聚集，他們高叫口號及指罵警員。防暴警察舉起藍旗警告現場示威者離開，表示「不排除有勇武人士混入其中」，警方可能使用武力驅散，呼籲市民往尖東或旺角方向離開。

【16:04】防暴警察於梳士巴利道九龍香格里拉大酒店對出舉黑旗警告施放催淚煙，並一度向附近行人天橋舉防暴槍，現場仍有車輛行駛。

【15:50】有大批防暴警察進入星光大道，現場多名市民斥責警方為何進入遊客區執法。警方其後近距離在人群前施放催淚彈及胡椒噴霧，本報記者亦「中椒」。

【15:39】警方在太空館外施放催淚彈，驅散佔路的人群。本報記者現場所見，一名男子被捕後，市民上前包圍，警方施放催淚彈。

【15:30】部分人群走出梳士巴利道，交通受阻。

【15:20】下午2時起，港鐵尖東站通往梳士巴利道的L出入口已經關閉。在梳士巴利花園，出席集會的人潮絡繹不絕，部分人蒙面。附近交通暫時正常，香港文化中心及香港太空館照常開放。

【15:16】美食亭贈糖水

尖沙嘴太空館外，美食車「菠蘿仔食堂」繼續營業，不少人買水及食物，職員報以一句「後生仔加油」。

另外，位於星光大道的美食亭「美樂士多」表示，近數星期收到市民捐款，贊助該店買水贈予市民。負責人李先生說，現已長期在該檔放樽裝水，供予有需要的人飲用，另因今日集會，職員特別煲了腐竹薏米糖水，至今已派出近50杯。

【15:00】尖沙嘴、佐敦一帶警力明顯增強，大批配備防暴槍、頭盔、圓盾等裝備的防暴警員，以10至20人一隊形式，在加連威老道、加拿分道、重慶大廈外等地方巡邏及駐守，部分人戴上面罩。

本報記者自下午2時起半小時內，至少看見4隊防暴警員。有警員在尖沙嘴栢麗大道截查一名戴黑口罩、全身黑衣男子約5分鐘後放行。另有人於梳士巴利花園，走近防暴警察中拍照留影。

位於尖沙嘴的九龍清真寺上周日（20日）被警方使用水炮車射中，今日關上正門，信徒由側門入內，有工作人員表示此安排「僅此一天」，拒絕解釋原因。附近的港鐵尖沙嘴站A出口外有數名防暴警察駐守。

尖沙嘴彌敦道大部分商戶、美麗華商場及The ONE至下午近3時仍如常營業。

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