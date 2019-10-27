【尖沙嘴集會】水炮車向麼地道射水（不斷更新） (18:24)

【18:21】水炮車向麼地道發射兩次水炮，未有使用藍色水。水炮車其後進入梳士巴利道往尖東方向駛去。

【18:12】九龍城10示威者被捕

約300名示威者由尖沙嘴步行至九龍城，沿路架設路障阻擋警車推進，示威者於九龍城品蘭街附近被防暴警察包圍，示威者四散，約10名示威者被捕。有示威者走進聖德肋撒醫院卸下裝備，警方於醫院門外駐守。

尖沙嘴重慶大廈外的防暴警察經麼地道後退至漆咸道南，其後全數離開。佐敦道與彌敦道交界的防暴警察撤走後，近百市民佔領馬路，當中大部分為穿普通衣著的市民。

【17:57】警方出動水炮車，沿彌敦道往尖沙嘴方向前進，目前駛至佐敦裕華國貨外戒備。

【17:35】一批黑衣人由尖沙嘴走到土瓜灣馬頭涌道，防暴警察到場於行人路制服至少3名黑衣人。

【17:13】約20名防暴警察在栢麗大道截查1男1女，兩人均穿黑衣。警員搜查兩人行裝，男子袋中有防毒面具等物品，其間有途人與警員對罵。兩人終獲放行。

大批市民繼續與防暴警察在重慶大廈對開彌敦道對峙，不斷叫喊口號及合唱《願榮光歸香港》。

【17:02】防暴警察在重慶大廈外舉起黑旗，警告施放催淚煙。

【16:58】尖沙嘴香港藝術館外，兩名青年被截查逾15分鐘後放行，其間引起多名市民不滿，與警對峙，另有多人拍攝影片，被警員要求停止前行。

【16:28】太空館外，有防暴警察表示已設封鎖線，不允許記者通過，惟記者稱看見封鎖線內有行家，警方回應「唔得就唔得」。另外，有示威者於北京道堵路，警方移走路障。其後，一名南亞裔男子於警方防線前揮舞印度國旗，高呼「I love Hong Kong」。

【16:13】彌敦道與堪富利士道十字路口有近百人聚集，他們高叫口號及指罵警員。防暴警察舉起藍旗警告現場示威者離開，表示「不排除有勇武人士混入其中」，警方可能使用武力驅散，呼籲市民往尖東或旺角方向離開。

【16:04】防暴警察於梳士巴利道、九龍香格里拉大酒店對出舉黑旗警告施放催淚煙，並一度向附近行人天橋舉防暴槍，現場仍有車輛行駛。

【15:50】有大批防暴警察進入星光大道，現場多名市民斥責警方為何進入遊客區執法。警方其後近距離在人群前施放催淚彈及胡椒噴霧，本報記者亦「中椒」。

【15:39】警方在太空館外施放催淚彈，驅散佔路的人群。本報記者現場所見，一名男子被捕後，市民上前包圍，警方施放催淚彈。

【15:30】部分人群走出梳士巴利道，交通受阻。

【15:20】下午2時起，港鐵尖東站通往梳士巴利道的L出入口已經關閉。在梳士巴利花園，出席集會的人潮絡繹不絕，部分人蒙面。附近交通暫時正常，香港文化中心及香港太空館照常開放。

【15:16】美食亭贈糖水

尖沙嘴太空館外，美食車「菠蘿仔食堂」繼續營業，不少人買水及食物，職員報以一句「後生仔加油」。

另外，位於星光大道的美食亭「美樂士多」表示，近數星期收到市民捐款，贊助該店買水贈予市民。負責人李先生說，現已長期在該檔放樽裝水，供予有需要的人飲用，另因今日集會，職員特別煲了腐竹薏米糖水，至今已派出近50杯。

【15:00】尖沙嘴、佐敦一帶警力明顯增強，大批配備防暴槍、頭盔、圓盾等裝備的防暴警員，以10至20人一隊形式，在加連威老道、加拿分道、重慶大廈外等地方巡邏及駐守，部分人戴上面罩。

本報記者自下午2時起半小時內，至少看見4隊防暴警員。有警員在尖沙嘴栢麗大道截查一名戴黑口罩、全身黑衣男子約5分鐘後放行。另有人於梳士巴利花園，走近防暴警察中拍照留影。

位於尖沙嘴的九龍清真寺上周日（20日）被警方使用水炮車射中，今日關上正門，信徒由側門入內，有工作人員表示此安排「僅此一天」，拒絕解釋原因。附近的港鐵尖沙嘴站A出口外有數名防暴警察駐守。

尖沙嘴彌敦道大部分商戶、美麗華商場及The ONE至下午近3時仍如常營業。

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