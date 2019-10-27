陳茂波：多個行業默默承受社會風波代價　不排除全年經濟負增長 (12:38)

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陳茂波指出，政府將於周四（31日）公布第三季經濟增長的預先估計數字。他稱，繼第二季呈按季負增長後，第三季情況持續，意味經濟已步入技術性衰退，且負增長的幅度顯著擴大，加上目前情況還未見起色，他估計要達全年經濟增長在0至1%的預測，存在極大難度，不能排除全年經濟呈負增長的可能性。

陳茂波續稱，本港經濟受到全方位打擊。本港9月商品出口貨值按年跌7.3%，第三季合計跌6.4%，較第二季跌幅擴大近兩個百分點；旅遊業方面，10月訪港旅客人次在上半月跌幅擴大至近五成，業內表示受到的打擊是2003年沙士時期以來最嚴重，部分受示威活動影響嚴重地區的酒店，入住率低得驚人。另外，近期中小企信心指數反映企業對前景的悲觀程度，預示情況難言有起色。

陳茂波表示，社會和經濟都需要喘息療傷、需要重新上路的機會，但政府推出的支援措施只能稍為減輕相關業界和市民的壓力，要真正治本，始終需要社會各界齊心合力制止暴力、制止對交通基建和針對特定目標商舖、銀行和機構的破壞、制止對持不同意見人士的襲擊、拒絕「攬炒」的執念，讓社會盡快恢復秩序。

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