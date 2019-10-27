張建宗：少數族裔是本港重要人力資源　潛力不容忽視 (10:14)

張建宗稱，過去數月曾與不同少數族裔群組會面，聽取他們的意見，當中有學生及青年人反映學習中文的困難，以及對就業前景的憂慮。他表示，政府一直致力建立關愛共融社會，今年《施政報告》提出多項支援少數族裔人士措施，包括下學年起，所有錄取非華語學生的學校均會獲提供額外撥款，預計約有400所合資格學校受惠；提供專為非華語家長而設的家長教育活動，協助支援子女學習及了解多元出路；聘請共46名少數族裔服務大使，為少數族裔人士提供更多就業機會；以及紀律部隊會加強招聘及外展工作，鼓勵少數族裔人士加入等。

張建宗指出，理性、共融、包容、多元、自由、開放是香港社會的質素，港人引以為傲的核心價值，也是香港長期繁榮穩定的基石，「這些重要元素是經過幾代港人努力建立，要好好珍惜」。香港要持續發展，需要全港市民一起籌謀，並與少數族裔人士同心協力，建構和諧共融關愛的香港。

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