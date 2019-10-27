防暴警元朗凌晨完成驅散 (00:45)

【00:26】防暴警在教育路把一名男子按在地上制服。

【00:18】防暴警在大馬路大棠路屏山方向舉橙旗。在匯豐銀行對開，警方開3槍防暴槍，相信為橡膠子彈，制服最少兩人，一人未有被套上索帶，坐在地上被警員盤問。兩人其後皆獲放行。

【00:10】警方在西堤街再施放一發催淚彈。

【00:08】警方在安寧路附近再發射催淚彈。

【00:06】西堤街公廁外一批街坊在防暴警驅趕下散去。

【10月27日00:04】防暴警在安寧路向西堤街發射催淚彈，並向前推進。

【10月27日00:02】警方再舉黑旗，在大棠路推進。

【10月26日23:58】防暴警沿大馬路向西鐵站推進。

【23:48】大批防暴警到場增援，並舉藍旗和黑旗警告，要求大棠路阜財街聚集的市民離去。

【23:44】再有蒙面示威者在馬路上以雜物築路障。警車隨即駛到開心廣場外，一批防暴警落車高速跑向剛才示威者聚集位置，惟聚集者已散去。

【23:34】有蒙面示威者早前破壞一組交通燈。現時十多人圍坐在路中心，高叫口號。

【23:16】大批街坊再次聚集在十字路口，不時高叫口號。

【23:14】警車陸續駛走。

【23:13】防暴警全部登上警車。

【23:08】警方在元朗大馬路大棠路交界舉黑旗警告會使用催淚煙，並同時舉起藍旗，有警員舉起長槍指向前方。

【23:03】元朗大馬路大棠路交界的防暴警察快速推進，在阜財街設防線，約一分鐘後又退回大馬路大棠路交界並再舉藍旗。

【23:00】元朗大馬路大棠路交界，防暴警再舉藍旗稱在場者正參與非法集結，要求他們離開，有市民大叫「你有無見到大波man非法集結？」

【22:54】元朗大馬路大棠路交界，人稱「大波man」的石房有在警方防線旁現身，一度與市民口角，有警員走到石房有身旁勸阻。

【22:49】近百名防暴警沿教育路步回元朗警署，同時有多輛警車從警署駛出。

【22:40】教育路千色店對開，有市民大叫「當差正X街」，一名蒙面速龍警員大叫「曱甴正X樣」回應。

【22:34】防暴警察沿大棠路推進到元朗新街設防線，該處未見市民聚集。警員之後再推進到牡丹街。

【22:30】大棠路阜財街的市民繼續指罵警員，大叫「721唔見人，831打死人」、「強姦犯、殺人犯」等，又指721當日警察「去咗南邊圍飲茶」。

【22:23】大棠路阜財街交界，多名防暴警察將一名男子制服並按在地上，現場有市民大叫「企喺度都拉？」，又大叫「放人」。警員以強光照等市民及記者；有女子叫警員「小心啲個小朋友」，一名警員開咪回應「佢破壞交通燈嘅時候，你有無叫佢小心啲呀？」市民回應指出被捕男子無破壞行為，又大叫「解散警隊，刻不容緩」。被捕男子其後被帶上警車。

【22:13】警方再在元朗大馬路大棠路交界舉藍旗，並用強光照射路面。一批警員在大馬路行人路上截查市民及搜袋，被截查者包括「守護孩子」成員，她被女警抄下資料。

【21:51】警方在元朗大馬路大棠路交界舉藍旗，警告市民正參與非法集結，之後轉舉黑旗警告會使用催淚煙。有警員以強光閃燈照射記者及市民。現場最少一名市民被制服。

【21:47】一批防暴警察沿元朗大馬路推進。

【21:44】元朗大馬路有人用小巴站牌堵路。

一部警車駛到福康街，有警員在車上開咪稱在場市民涉非法集結，要求他們離開。

【21:40】福康街一名男子在警員面前叫罵，有警員稱「你啲街坊被人打呀，如果你係街坊嘅話……」，該男子回應稱自己非街坊，「我住喺尖沙嘴、大灣區」，旁邊有市民大叫「五大訴求缺一不可」。警員之後着男子「唔好煽動」後未有再理會他，數分鐘後警員轉身離開，該男子則大叫數次「走啦黑社會！」

【21:28】元朗福康街突有數人扭打倒地，有人被打時自稱「我係黑色嘅」，稱自己穿黑衣故是黑色，又稱「收工經過」，不知為何被打；有記者問該男子是否曾叫「警察加油」，他未有回應。有義務急救員為該中年男子治理。其後數名速龍警員乘警車到場處理。有目擊者稱見到兩人打架，但不知原因，又稱涉打人者已離開。一名警員引述急救員表示現場空氣不流通，呼籲市民散開。隨後再有約20名防暴警察及便衣警員到場，有警員配備防暴槍。

警方表示，今晚（26日）約9時，有示威者於青山公路元朗段近大棠路一帶聚集。示威者最初在行人路叫囂，後來有部分人衝出路中心並霸佔馬路，令附近交通擠塞。警員隨後到場並指令示威者返回行人路，在場示威者一度與警員對峙。警方呼籲示威者立即停止所有違法行為及離開現場。

【21:18】警察離開後，元朗大馬路一帶的市民繼續在行人路上聚集，近大棠路的市民大叫「光復香港 時代革命」及責罵警察的口號。

【21:10】部分警員登上警車，之後約十多部警車及警察私家車等，駛入大棠路離去，約20名防暴警察則伴隨警車徒步離開元朗大馬路。

【21:02】有網民號召今晚（26日）到元朗「塞爆」大馬路。晚上8時許，大馬路有數十名市民聚集。至晚上約8時55分，一批防暴警察出動，截查數名市民，在場市民高叫口號罵警。現場警員大部分蒙面，有警員一度以胡椒噴劑指向市民；市民則多數沒戴口罩或遮面，有人指罵警員，叫他們「唔好打人」，又有人稱「沒有警察，沒有衝突」。至約8時55分，警員舉藍旗警告在場的人正參與非法集結。與警方對峙的市民大叫「解散警隊，刻不容緩」、「721唔見人，831打死人」等口號。

港鐵表示，由於元朗區有公眾活動進行，輕鐵來往元朗至塘坊村站服務暫停。（相關報道：【交通消息】輕鐵來往元朗至塘坊村站服務暫停）

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