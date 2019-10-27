【交通消息】油麻地站旺角站關閉　港鐵譴責破壞縱火 (21:22)

【19:39】油麻地站關閉，荃灣線及觀塘線列車均不停油麻地站。

【19:16】港鐵表示，因應公眾活動進行，旺角站較早前已關閉部分車站出入口，實施人流管理措施。然而，仍然開放的B2出入口被人投擲燃燒彈，為保障乘客及員工安全，旺角站需要關閉，荃灣線及觀塘線列車均不停旺角站。

【08:19】港鐵各線今晚10時收車

港鐵表示，各項設施的復修進度已有改善，但考慮到周末晚上的風險較平日高，除機場快線外，今日（27日）各線、輕鐵及港鐵巴士服務將於晚上10時結束。港鐵會因應實際情況實施客流管理措施或作出車務調動，並有可能因應風險增加或再有鐵路設施被破壞而縮短服務時間。輕鐵各路線今日全線正常行駛。

機場快線自頭班車起，提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

因應政府及香港機場管理局要求，為配合機場實施的進出管制措施，機場快線服務於今日（27日）下午2時起作出調整，來往香港站至機場站的列車服務約每10分鐘一班車，不停九龍站、青衣站、博覽館站；香港站的市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前90分鐘；九龍站的市區預辦登機服務今日將於下午1時起暫停。

由下午2時起，機場快線香港站會實施人流管理安排，所有機場快線乘客需要經過車站地面層指定通道，才能前往月台層乘車，現場會有港鐵職員協助乘客，並會於地面層協助乘客檢查是否持有有效機票或登機證等文件，有關安排屬自願性質。

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