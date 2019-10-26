網民號召塞爆元朗大馬路　蒙面防暴警舉藍旗截查市民 (21:47)

【21:44】元朗大馬路有人用小巴站牌堵路。

一部警車駛到福康街，有警員在車上開咪稱在場市民涉非法集結，要求他們離開。

【21:40】福康街一名男子在警員面前叫罵，有警員稱「你啲街坊被人打呀，如果你係街坊嘅話……」，該男子回應稱自己非街坊，「我住喺尖沙嘴、大灣區」，旁邊有市民大叫「五大訴求缺一不可」。警員之後着男子「唔好煽動」後未有再理會他，數分鐘後警員轉身離開，該男子則大叫數次「走啦黑社會！」

【21:28】元朗福康街突有數人扭打倒地，旁人之後各人，有人被打時自稱「我係黑色嘅」，稱自己穿黑衣故是黑色，又稱「收工經過」，不知為何被打；有記者問該男子是否曾叫「警察加油」，他未有回應。有義務急救員為一名受傷的中年男子治理。其後數名速龍警員乘警車到場處理。有目擊者稱見到兩人打架，但不知原因，又稱涉打人者已離開。一名警員引述急救員表示現場空氣不流通，呼籲市民散開。隨後再有約20名防暴警察及便衣警員到場，有警員配備防暴槍。

警方表示，今晚（26日）約9時，有示威者於青山公路元朗段近大棠路一帶聚集。示威者最初在行人路叫囂，後來有部分人衝出路中心並霸佔馬路，令附近交通擠塞。警員隨後到場並指令示威者返回行人路，在場示威者一度與警員對峙。警方呼籲示威者立即停止所有違法行為及離開現場。

【21:18】警察離開後，元朗大馬路一帶的市民繼續在行人路上聚集，近大棠路的市民大叫「光復香港 時代革命」及責罵警察的口號。

【21:10】部分警員登上警車，之後約十多部警車及警察私家車等，駛入大棠路離去，約20名防暴警察則伴隨警車徒步離開元朗大馬路。

【21:02】有網民號召今晚（26日）到元朗「塞爆」大馬路。晚上8時許，大馬路有數十名市民聚集。至晚上約8時55分，一批防暴警察出動，截查數名市民，在場市民高叫口號罵警。現場警員大部分蒙面，有警員一度以胡椒噴劑指向市民；市民則多數沒戴口罩或遮面，有人指罵警員，叫他們「唔好打人」，又有人稱「沒有警察，沒有衝突」。至約8時55分，警員舉藍旗警告在場的人正參與非法集結。與警方對峙的市民大叫「解散警隊，刻不容緩」、「721唔見人，831打死人」等口號。

港鐵表示，由於元朗區有公眾活動進行，輕鐵來往元朗至塘坊村站服務暫停。（相關報道：【交通消息】輕鐵來往元朗至塘坊村站服務暫停）

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