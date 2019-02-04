視患癌少主如親兒　菲傭獲僱主提名奪愛心關顧者獎　輪椅劍后余翠怡當選「傑出小戰士」 (19:49)

兒童癌病患者互助組織「生命小戰士會」今午（26日）舉行第4屆傑出小戰士選舉頒獎禮，今年首度增設「愛心關顧者嘉許獎」，以表揚兒童癌病人的照顧者。菲律賓籍家庭傭工Maria是今屆4名愛心關顧者得獎者之一。提名Maria參選的是其僱主丘太，丘太22個月大的兒子「天天」於今年8月確診患上神經母細胞瘤第四期，3個多月以來，Maria和丘太輪流在醫院照顧天天。

丘太說，Maria願意通宵坐在深切治療部牀邊陪伴和照顧天天，回家稍稍休息後，即使自己勸Maria多休息，Maria仍堅持把家務打理得井井有條。當家人因天天的事落淚，Maria會擁着丘太和家人一同痛哭，分擔愁緒。丘太說，Maria的合約已於上月完結，Maria可選擇離開這家庭，但Maria說，希望陪天天而多簽了兩年的合約，丘太預備了額外800元的小小金錢希望報答Maria辛勞，亦被Maria拒絕。

Maria在頒獎現場說起天天時仍不禁落淚，說天天是開朗活潑積極的小孩；她將他當作自己4名親生子女以外的第5個兒子，對天天患病感到非常心痛。雖通宵在醫院陪伴，但Maria說，一點也不感到疲累，稱看不見天天反而會覺疲累，希望陪着天天走復康路而與僱主續約。Maria說，知道天天醫療花費巨大，不願攤薄他的資源而不忍收額外金錢，又說自己只是做分內事，希望天天盡快康復，可帶他四處玩。丘太非常感謝Maria照顧天天和自己一家。

今屆分別有5名和4名兒童時期患癌的康復者獲頒「傑出小戰士」和「優秀小戰士」。其中一名「傑出小戰士」就是香港輪椅劍后、擁7面殘疾奧運金牌的余翠怡。余翠怡11歲確診骨肉瘤，經歷兩年共約10次化療和2次手術，左腿股骨截肢，康復後努力鍛煉成輪椅劍擊運動員，多年來代表香港於不同的世界賽中奪金，至今擁有7面殘奧金牌，共摘下11面獎牌，是現時的紀錄保持者。2018年並獲選為亞洲殘疾人獎項中的最佳女子運動員。

余翠怡笑言，小時打過抗癌一仗，「所有事都好像變得很容易」，希望藉自己的故事鼓勵正接受治理療的小朋友，她說每個人都會經歷考驗，而考驗會變成人生的機會，「如果我不是傷殘人士，都無資格參加傷殘奧運，就不會成為殘奧冠軍。這些都不是當初病牀上的自己可以想像，都是要靠每天的堅持，一步步走過來。希望向小朋友說你們將來的路還很遠，會有美好的事情準備發生」。

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