醫護界遮打花園集會　追究警暴抗議白色恐怖 (19:06)

【19:06】集會參加者已坐滿遮打花園。

【18:16】傍晚5時45分時，記者目測已有逾百人到場，部分人戴着口罩。現場數處掛起直幡，寫上「醫護同行」、「追究暴警 港人願景」等。集會開始前，主持人劉凱文提醒參加者，《禁蒙面法》已生效；集會於6時開始，現場約有數百人，大會讀出宣言，表示醫療專職人員「將永遠站在雞蛋這一方，與民同行」，但亦會在各崗位上，不論病患的種族、國籍、性別、年齡、背景、宗教與政治立場，都會為病人提供最適當的治療方案。

醫護人員Wing、Tracy和義務急救員朋友Ricky到場支持，Ricky說，醫護其實只是想救人，但在現場多次看到警方使用不必要武力，也看過急救人員被警方拖延救治，「好嬲，但我無辦法」。

Tracy表示，有感醫院內有白色恐怖，例如當醫院有集會時，醫管局曾出電郵，指醫院並不是集會的合適場所，也得悉有同事因這些電郵，或上司的責備而不敢參加集會。她認為政府訂立《禁蒙面法》只會為社會運動火上加油。三人今日都沒有戴口罩，但均認為禁蒙面法不合理：「戴口罩不是不想別人認出自己，而是一種姿態，根本一般市民也應該可以因為公眾衛生戴口罩，不應有法例阻止。」

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