民建聯周浩鼎東涌拉票　義工被的士撞倒 (17:54)

警方稱，今早近11時，一名32歲姓袁男的士司機，與一名54歲姓陳男子，懷疑因派傳單問題爭執，其後袁男駕駛的士沿慶東路駛至近達東路時，陳男企圖截停袁男駕駛之的士，最後被的士撞到受傷，清醒送往北大嶼山醫院治理。案件原列「糾紛」，及後改列「交通意外—有人受傷」，事件中無人被捕。

候選人周浩鼎到北大嶼醫院探望其受傷義工後，稱該名義工因「政治意見不同」，遭蓄意開車撞傷，手、腳受傷但並無大礙。他要求警方嚴肅、依法處理。周浩鼎對事件予以嚴厲譴責，又稱選舉臨近，本港已多次因政治意見不同發生肢體衝突，「已經對市民構成心理威脅」，亦對選民能否安全投票引來焦慮，要求政府正視問題，以保投票過程公平公正、安全及不受干擾。

同區另一候選人劉永賢表示，如的士司機故意撞傷義工，應予以譴責，他認為，擺街站時與政見不合的人有糾紛難以避免，但仍會繼續擺街站。另一候選人王進洋稱，過往擺街站未發生類似情况，亦不擔心擺街站時會與人爭執。東涌南選區其餘候選人為黎永安。