民建聯周浩鼎東涌拉票　義工被的士撞倒 (17:54)

立法會議員兼離島區議會東涌南選區候選人周浩鼎今早在東涌拉票後，一名義工疑與一名的士司機爭執，義工企圖截停的士時被撞到受傷。警方稱事件原列糾紛，之後改列交通意外，無人被捕。周浩鼎稱義工被蓄意撞傷，要求政府確保選舉能安全進行。
警方稱，今早近11時，一名32歲姓袁男的士司機，與一名54歲姓陳男子，懷疑因派傳單問題爭執，其後袁男駕駛的士沿慶東路駛至近達東路時，陳男企圖截停袁男駕駛之的士，最後被的士撞到受傷，清醒送往北大嶼山醫院治理。案件原列「糾紛」，及後改列「交通意外—有人受傷」，事件中無人被捕。
候選人周浩鼎到北大嶼醫院探望其受傷義工後，稱該名義工因「政治意見不同」，遭蓄意開車撞傷，手、腳受傷但並無大礙。他要求警方嚴肅、依法處理。周浩鼎對事件予以嚴厲譴責，又稱選舉臨近，本港已多次因政治意見不同發生肢體衝突，「已經對市民構成心理威脅」，亦對選民能否安全投票引來焦慮，要求政府正視問題，以保投票過程公平公正、安全及不受干擾。
同區另一候選人劉永賢表示，如的士司機故意撞傷義工，應予以譴責，他認為，擺街站時與政見不合的人有糾紛難以避免，但仍會繼續擺街站。另一候選人王進洋稱，過往擺街站未發生類似情况，亦不擔心擺街站時會與人爭執。東涌南選區其餘候選人為黎永安。