湯漢盼執法者以良知執法守法　夏志誠籲街頭抗爭化作區選選票 (17:19)

夏志誠在祈禱會分享時表示，反修例運動持續4個月，情況愈來愈複雜、愈來愈難以化解；現時香港充斥仇恨和憤怒，但他希望大家不要物化不同立場的人，強調「無一個人是曱甴、狗、黃色的物體」。

他引述民調稱，大部分市民都認同成立獨立調查委員會是化解這場運動其中一個必要的途徑，惟政府多次以各種理由否定成立獨立調查委員會的必要性，但社會要從尋找真相開始，才能走上和解、和平的路。他說，現時自己每晚都為政府早日成立獨立調查委員會而祈禱，「堅持下去，感動那些好像聽不到我們聲音的人」。

夏志誠又表示，不認同任何暴力行為，但他明白今日的暴力是有因果、強弱，明白擁有公權力的一方必須負上更大責任，但他說，暴力只會衍生更多暴力、更多仇恨，不能帶來公義、不能化解仇恨。他說，區議會選舉在即，希望社會能夠將街頭抗爭成為選舉一票，重建和平社會。

另一方面，湯漢樞機接受梵蒂岡新聞網訪問時表示，對現時動盪的局勢感憂傷，但他呼籲民衆不要喪失希望。他又稱，憤怒不平會引發仇恨，令人喪失分辨是非的能力和人性美善，隨而衍生暴力。他強調，以暴易暴不能解決問題，呼籲人們在差異中尋求和諧，憑良知彼此尊重。

湯漢認為，要重建和諧需有一個「真誠回應民意的良策」，政府須與人民重建互信；又呼籲各領域都應協助焦慮不安的年輕一代走出迷茫和失望的困境，政府當局亦應負起責任協助青年、真正聆聽香港人民的心聲，執法者必須在權限內以良知執法守法，才能重建民衆對他們的信任和尊敬。

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