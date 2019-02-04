網傳譚仔分店貼「不招待曱甴」告示　店方公開CCTV截圖稱外人張貼 (17:48)

譚仔另表示，譚仔雲南米線屬於東利多集團（Toridoll）全資擁有，「並非傳聞所指中日合資」。

【15:31】網上流傳「譚仔雲南米線」分店貼上「不招待曱甴及不文明人士」告示，《明報》記者下午2時半到其中一間被指張貼告示的譚仔油麻地彌敦道分店，店長表示「無啲咁嘅事，我哋唔會咁做」；自稱負責管理全港譚仔分店的店方代表胡先生，正在店內翻看閉路電視，稱原本不知有該告示，至網上瘋傳才知道，正查找原因。

胡先生表示，約下午2時發現有人在分店用雙面膠紙貼上一塊已過膠告示。他稱，早上11時員工開店抹玻璃時並無發現，至網上有人流傳消息時才得知。據其了解，暫只有兩間分店被貼上告示，「要貼就貼哂咁多間，唔會得一兩間。仲有我哋舖頭黐係用玻璃貼喺入面黐，唔會雙面膠黐出面」。他說會繼續調查，不排除會報警。

另一被傳貼出相同告示的觀塘廣場譚仔分店，本報記者下午約3時到場觀察，未見相關告示；店外仍有不少市民排隊等候入內光顧。店員表示，有關告示並非店方張貼，發現告示後已盡快撕走。

事發後，譚仔雲南米線在facebook發出聲明，澄稱網上流傳的告示並非該集團撰寫，「店內員工亦從未張貼相關告示，相信屬於人惡意揑造」，集團「高度重視此問題」，並保留法律追究權利。

至於另一米線店「譚仔三哥米線」則在fb貼出「不自殺聲明」，指出網傳其他米線店「『被』貼出申請裝修聲明，相信大家都應該睇得出明顯地係被整蠱，請各位明鑒」；又呼籲網民若看見同類事件發生在三哥分店，「請幫我討回公道」。

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