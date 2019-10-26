【區議會選舉】黃之鋒第三度回覆政治主張　重申「自決不等於港獨」 (21:10)

他又引述眾志常委及首席研究員敖卓軒於2019年10月24日的《華爾街日報》評論文章，指出「自決不等於香港獨立」。

黃之鋒在回覆中重申，其立場是任何香港未來前途的決定，應在一國兩制的憲政框架內進行；自決前途亦是在中華人民共和國的主權下進行；支持民主自決不代表支持香港獨立於中華人民共和國中央政府。

【13:40】已報名參選區議會選舉南區海怡西的香港眾志秘書長黃之鋒今日（26日）於個人facebook專頁上表示，昨晚（25日）收到海怡西新選舉主任蔡亮的來信，第三度查問他的政治主張，要求他就去年一篇回應譚耀宗的新聞報道作回應。黃之鋒質疑此舉是新選舉主任借故拖延，並指海怡西是全港452個選區當中，唯一未進行候選人編號抽籤的選區。

黃之鋒表示，選舉主任過去只會引述他的文章和眾志聲明，要求他回答；令他意外的是，選舉主任今次首度在信中引述新聞報道，要求他就去年回應譚耀宗的某篇報道作回應，「如今連新聞報道的回應也要作闡述，豈不是要答到沒完沒了？」他質疑，「抑或，只是新選舉主任借故拖延，根本與港府和北京未傾掂數，迫不得以方要使出的下策。」

黃之鋒報名參加海怡西的選舉，同區參選人包括現任議員新民黨陳家珮及民主派林浩波。

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