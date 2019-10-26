駱應淦：掌權者頑固播下暴力種子　獨立調查重中之重 (13:32)

駱應淦指出，在應對反修例示威者中，警方不斷否認濫權及犯錯。在10月1日槍擊18歲示威者後，警務處處長立即把這種行為正當化，並稱其「合法」、「合理」，但基本的國際準則會要求在事後全面調查並公開報告。駱應淦稱，「要求有勢力，有公權，有武器者問責，並不羞恥」，警務人員作為被賦予公權及擁有武器的紀律部隊，無論是面對市民或示威者時，都不可使用過分武力，「但現實中，警察漠視警例隱藏身分，試問平民百姓如何識別警察的身分？如何要求違法警察承擔責任？」

駱應淦認為，點出問題的癥結在於冥頑的政府，並不等於漠視暴力，反而是大律師公會捍衛法治的應有之義。他認為成立獨立調查委員會是重中之重，惟大律師公會從7月開始已要求成立獨立調查委員會，調查6‧12及7‧1等事件，但至今近4個月政府仍充耳不聞。

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