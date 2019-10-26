陳帆：社會對港鐵無攻擊意念　服務才會恢復正常 (11:07)

陳帆在節目中表示，交通運輸服務有如人體的血管，若停頓的話會造成深遠影響，強調當局有責任保障運輸系統正常運作。被問到為何不派警員保護港鐵站以避免遭示威者破壞，陳帆表示港鐵共有93個站，若每個站都需要警力，未必能應付。他指出，港鐵站的攻擊行動多是快閃，示威者於短時間內破壞然後離開，警方難以即時處理。他表示，若今個及下個周末社會寧靜，沒有攻擊港鐵的話，港鐵有機會逐步回復正常。

對於目前機場實施出入管制措施，陳帆指出，機場每年處理500萬噸貨物，佔本港全年貿易總額的一成二，因此需要做好風險評估以及防禦措施，減少被攻擊的機會。他表示，希望確定機場被攻擊的風險接近零，才會恢復正常安排。

另外，《施政報告》公布放寬首置人士按揭保險成數，400至800萬元的物業按揭成數放寬至九成，陳帆指出，措施有助刺激樓市交投，但他呼籲市民不要以投機心態置業，應以自用為主。被問到會否考慮放寬逆周期措施，撤回樓市辣招，陳帆稱，要考慮金融體系的健全，放寬按揭保險成數措施只是照顧置業首期方面，不會涉及整個金融體系。

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