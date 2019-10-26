【交通消息】港鐵各線今晚10時收車　機鐵不停九龍青衣博覽館站 (18:00)

•來往香港站至機場站的列車服務約每10分鐘一班車，不停九龍站、青衣站、博覽館站

•香港站的市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前90分鐘

•九龍站的市區預辦登機服務暫停

【08:35】港鐵表示，雖然各項設施的復修進度已有改善，但考慮到周末晚上的風險較平日高，經與相關政府部門作風險評估後，今天（26日）港鐵各線（機場快線除外）、輕鐵及港鐵巴士服務將於晚上10時結束。

●輕鐵各路線今天全線正常行駛

●機場快線自頭班車起，提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

因應政府及香港機場管理局要求，為配合機場實施的進出管制措施，機場快線服務於今天下午6時起調整如下：

•來往香港站至機場站的列車服務約每10分鐘一班車，不停九龍站、青衣站、博覽館站

•香港站的市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前90分鐘

•九龍站的市區預辦登機服務今天將於下午5時起暫停

由下午6時起，機場快線香港站會實施人流管理安排，所有機場快線乘客需要經過車站地面層指定通道，才能前往月台層乘車，現場會有港鐵職員協助乘客。因應機場實施的保安要求，港鐵人員會協助機場保安及機管局人員於該處（地面層）協助乘客檢查是否持有有效機票或登機證等文件。有關安排屬自願性質。如有需要，警方亦會協助機場保安及機管局處理。