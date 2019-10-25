【Emily Online】陳克勤被竊聽？　同曾鈺成有關 (23:13)

陳克勤喺facebook描述當時嘅情况。佢間房位於6樓，嗰度都曾經係立法會前主席曾鈺成嘅辦公室，房內曾經發現過竊聽裝置。陳克勤形容：「反監聽的專家在埋首調查所有有連上電力的裝置——監聽裝置需要恆常的電源。」

個探測儀器一直發出重複而單調嘅聲音，直至調查到枱底。調查員同房內嘅人都神色凝重，探頭入枱底，發現一個「可疑的三腳插座」。大家即刻好緊張咁問「這個插座有料到？」

點知，調查員話：「但可能只是過熱，最好還是換一個吧！」

陳克勤話佢鬆咗一口氣，而嗰個插座太舊喇，真係唔係太安全。重點係，佢將嗰個舊插座拔出嚟，一睇竟然寫住「曾鈺成」三個大字，係曾鈺成嘅簽名。

陳克勤究竟擔心有咩秘密被竊聽？佢同Emily講，話喺間房入面傾過區選。

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