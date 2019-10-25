區議會候選人葉子祈將軍澳遇襲　後腦撞玻璃門手機被搶　警拘一男 (22:49)

葉子祈指出，下午5時許起，獨自在將軍澳維景灣畔一行人天橋上宣傳，和街坊打招呼及握手。突然有一男一女走近，不斷罵他是「曱甴」、「垃圾」、「搞亂呢度」，男子並推了葉子祈一下。葉子祈拿起手機拍攝，男子即向他「叉頸」，再推他一下，葉子祈跌在地上，後腦猛撞向玻璃門。男子其後搶去他的手機，並丟到天橋下。

該對男女其後走進維景灣畔範圍，並向保安指葉子祈並非居民，着保安攔住他。葉子祈追着該對男女，並向其他街坊大叫求助。其後街坊協助他報警並截住該對男女，警方到場，將男子拘捕。

葉子祈指出，當時情況混亂，內心也有恐懼，但「絕對不會因為白色恐怖而退縮或停止宣傳」，又感謝停下幫忙的維景灣畔街坊。葉子祈前往醫院，現時仍在等候驗傷，其左手亦有被抓傷。

警方指出，下午5時51接報，有人報稱有「反政府人士」在維景灣畔派傳單及與在場的人爭執，警方到場，一名男子表示頭痛要求送院，警方拘捕一名男子。

葉子祈報稱為社區組織「將向天晴」成員。同區參選人有報稱獨立、現任當區區議員陳繼偉及沒有申報政治聯繫的黃成光。